Чемпионат Греции. Заключительный тур. АЕК уступил «Олимпиакосу», «Панатинаикос» разгромил «Миконос» и другие результаты

Сегодня в рамках чемпионата Греции прошли шесть матчей.

АЕК не справился с «Олимпиакосом», «Панатинаикос» разгромил «Миконос». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Олимпиакос – 24-0, Панатинаикос – 19-5, ПАОК – 17-7, АЕК – 16-8, Перистери – 14-10, Арис – 14-10, Миконос – 9-15, Колоссос – 8-16, Ираклис – 8-16, Промитеас – 8-16, Кардицас – 7-17, Марусси – 6-18, Паниониос – 6-18. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.