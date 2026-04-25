Чемпионат Италии. «Наполи» обыграл «Тренто», «Удине» победил «Канту»

Сегодня в рамках чемпионата Италии прошли два матча.

«Наполи» обыграл «Тренто», «Удине» справился с «Канту». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Виртус – 21-5,Брешия – 20-6, Милан – 18-8, Венеция – 18-8, Дертона – 16-10, Реджо-Эмилия – 13-13, Триест – 13-13, Варезе – 12-15, Тренто – 10-16, Ваноли Кремона – 10-16, Удине – 10-17, Наполи – 10-17, Канту – 9-19, Динамо Сассари – 8-19, Тревизо – 7-19. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.