Чемпионат Турции. 31 очко Джалина Смита не спасло «Тюрк Телеком» от проигрыша «Анадолу Эфесу», «Бахчешехир» победил «Тофаш»
Сегодня в чемпионате Турции прошли два матча.
«Анадолу Эфес» обыграл «Тюрк Телеком», несмотря на 31 очко защитника Джалина Смита.
«Бахчешехир» обыграл «Тофаш».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче – 24-4, Бешикташ – 23-4, Бахчешехир – 20-8, Тюрк Телеком – 19-9, Анадолу Эфес – 18-10, Трабзонспор – 17-10, Галатасарай – 16-11, Эсенлер Эрокспор – 16-11, Меркезефенди – 10-17, Тофаш – 10-18, Мерсин – 9-18, Петким Спор – 9-18, Маниса – 9-19, Бурсаспор – 8-19, Каршияка – 7-20, Бююкчекмедже – 4-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
