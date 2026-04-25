ACB. «Валенсия» не справилась с «Реалом», «Мурсия» обыграла «Тенерифе» и другие результаты
Сегодня в рамках чемпионата Испании прошли четыре матча.
«Мурсия» обыграла «Тенерифе».
ВидеоСпортс’‘ совместно с ТВ Старт показал игру «Валенсии» и «Реала». Команда из «Мадрида» одержала победу.
Регулярный чемпионат
Положение команд: Реал – 25-3, Валенсия – 21-7, Мурсия – 21-7, Баскония – 19-8, Барселона –18-9, Тенерифе – 17-11, Ховентуд – 17-10, Уникаха – 16-12, Бильбао – 15-13, Жирона – 12-16, Бреоган – 11-16, Манреса – 11-16, Форса Льейда – 10-18, Сарагоса – 9-19, Сан-Пабло Бургос – 7-20, Гран-Канария – 8-20, Андорра – 7-20, Гранада – 4-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
