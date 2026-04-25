  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
0

Премьер-лига. Женщины. Финал. 40 очков от Фролкиной и Репниковой на двоих помогли курскому «Динамо» открыть счет в серии с УГМК

Сегодня прошел третий матч в рамках финальной серии женской Премьер-лиги.

Курское «Динамо» справилось с УГМК в третьем матче финальной серии.

Динамо Курск – УГМК – 83:78 (24:18, 7:18, 25:23, 27:19)

ДИНАМО КУРСК: Фролкина (20), Репникова (20 + 8 подборов), Линскенс (14 + 8 подборов + 6 передач), Сазонова (12 + 5 подборов)

УГМК: Ногич (15), Уокер (14 + 12 подборов), Косу (13 + 10 подборов), Клюндикова (11 + 7 подборов)

25 апреля. 17.45

УГМК ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
чемпионат России жен
результаты
logoДинамо Курск жен
logoУГМК жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Премьер-лига. Женщины. За 3-е место. «Надежда» обыграла «Нику» и взяла бронзу турнира
24 апреля, 16:05
Премьер-лига. Женщины. Финал. УГМК обыграл курское «Динамо» во втором матче серии и повел 2-0
21 апреля, 15:52
Анастасия Косу примет участие в сезоне-2026 женской НБА в составе «Миннесоты»
15 апреля, 10:51
Рекомендуем
Главные новости
Никола Йокич оформил трипл-дабл (27+12+16) и помог «Наггетс» избежать вылета
28 минут назадВидео
Фил Джексон предложил расширить площадку и сделать единую 3-очковую линию для улучшения баскетбола НБА
42 минуты назад
Франц Вагнер повредил икроножную мышцу, игроку предстоит МРТ
45 минут назад
«Рокетс» нацелены на звездное усиление в межсезонье. В списке техасцев Ленард, Адетокумбо и Эмбиид (The Ringer)
55 минут назад
НБА. Первый раунд плей-офф. Трипл-дабл Йокича (27+12+16) помог «Денверу» сократить отставание в серии с «Миннесотой» (2-3), «Орландо» победил «Детройт» и упрочил лидерство (3-1)
сегодня, 05:34
Тобайас Харрис после поражения от «Орландо»: «Все сводится к борьбе за подборы и аккуратному обращению с мячом. Во всех проигрышах эти аспекты у нас хромали»
сегодня, 05:26
Маркус Смарт и Люк Кеннард оштрафованы за критику судейства
сегодня, 05:11
Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко, «Оклахома» закрыла серию против «Финикса» с сухим счетом (4-0)
сегодня, 05:06Видео
Десмонд Бэйн о поддержке Морэнта и Джексона с трибуны: «Особенный момент. Это многое для меня значит»
сегодня, 04:59
На драфт НБА досрочно заявилось наименьшее количество игроков с 2003 года
сегодня, 04:48
Ко всем новостям
Последние новости
Кристиан Браун указал на Джейдена Макдэниэлса после данка и получил технический
1 минуту назадВидео
Роман Скворцов о выходе Ищенко на драфт НБА: «Это шикарный инфоповод. Если бы он объявил об этом после окончания сезона, было бы не так интересно»
вчера, 21:03
Самсон Руженцев: «В первой четверти «Енисей» дал отпор, красноярцам нечего терять»
вчера, 20:47
Томислав Томович: «Парма» – команда с характером, но характер есть и у нас. Горжусь тем, как мы переломили ситуацию»
вчера, 20:35
Чемпионат Турции. 33 очка Айзейи Майлза помогли «Меркезефенди» обыграть «Мерсин»
вчера, 20:26
Йовица Арсич после разгрома от ЦСКА: «Надеюсь, в следующих матчах покажем баскетбол более высокого уровня»
вчера, 20:04
Роман Скворцов: «Возвращение Даниила Касаткина – одно из главных событий баскетбольного года»
вчера, 19:29
Андреас Пистиолис: «Плей-офф – наше время, мы это уже доказывали неоднократно»
вчера, 19:15
Владислав Трушкин о серии против УНИКСа: «Нужно биться за каждый сантиметр паркета и отдавать 110%»
вчера, 18:56
Адриатическая лига. КРКА разобрался с «Веной», «Студентски центар» обыграл «Задар»
вчера, 18:42
Рекомендуем