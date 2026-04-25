Премьер-лига. Женщины. Финал. 40 очков от Фролкиной и Репниковой на двоих помогли курскому «Динамо» открыть счет в серии с УГМК
Курское «Динамо» справилось с УГМК в третьем матче финальной серии.
Женщины
Премьер-лига
Финал (до 3 побед)
Третий матч
Динамо Курск – УГМК – 83:78 (24:18, 7:18, 25:23, 27:19)
ДИНАМО КУРСК: Фролкина (20), Репникова (20 + 8 подборов), Линскенс (14 + 8 подборов + 6 передач), Сазонова (12 + 5 подборов)
УГМК: Ногич (15), Уокер (14 + 12 подборов), Косу (13 + 10 подборов), Клюндикова (11 + 7 подборов)
25 апреля. 17.45
УГМК ведет в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
