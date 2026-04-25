Леброн Джеймс: «Бронни забросил трехочковый, когда они проявили неуважение и пошли под заслоном. Он отлично провел свои минуты»

Джеймс прокомментировал игровые моменты, связанные с сыном.

Звездный форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс оценил игровые моменты, в которых участвовал его сын Бронни.

«Он просил этот пас (навес на аллей-уп ). Я так долго смотрел, как он подбирает шаг. И я такой: «Давай, вперед!» Рад, что него у получился реверс-лэй-ап.

Кроме того, он забросил трехочковый, когда они проявили неуважение и пошли под заслоном. Он отлично провел свои минуты. Все, кто выходил, выложились. Но это был особенный момент, очевидно», – сказал Джеймс.

Бронни Джеймс отыграл 9 минут в третьей игре против «Хьюстона » и отметился 5 очками (2 из 2 с игры).