Леброн Джеймс: «Бронни забросил трехочковый, когда они проявили неуважение и пошли под заслоном. Он отлично провел свои минуты»
Джеймс прокомментировал игровые моменты, связанные с сыном.
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оценил игровые моменты, в которых участвовал его сын Бронни.
«Он просил этот пас (навес на аллей-уп). Я так долго смотрел, как он подбирает шаг. И я такой: «Давай, вперед!» Рад, что него у получился реверс-лэй-ап.
Кроме того, он забросил трехочковый, когда они проявили неуважение и пошли под заслоном. Он отлично провел свои минуты. Все, кто выходил, выложились. Но это был особенный момент, очевидно», – сказал Джеймс.
Бронни Джеймс отыграл 9 минут в третьей игре против «Хьюстона» и отметился 5 очками (2 из 2 с игры).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Бронни сегодня хорош💪
При всем тяжёлом грузе на нём (авторитет отца и ярлык "без бати б его никто не взял") старательностью заработал себе минуты аж в плей-офф (пусть и из-за травм) и добросовестно их отработал