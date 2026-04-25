  Леброн Джеймс: «Бронни забросил трехочковый, когда они проявили неуважение и пошли под заслоном. Он отлично провел свои минуты»
Леброн Джеймс: «Бронни забросил трехочковый, когда они проявили неуважение и пошли под заслоном. Он отлично провел свои минуты»

Джеймс прокомментировал игровые моменты, связанные с сыном.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс оценил игровые моменты, в которых участвовал его сын Бронни.

«Он просил этот пас (навес на аллей-уп). Я так долго смотрел, как он подбирает шаг. И я такой: «Давай, вперед!» Рад, что него у получился реверс-лэй-ап.

Кроме того, он забросил трехочковый, когда они проявили неуважение и пошли под заслоном. Он отлично провел свои минуты. Все, кто выходил, выложились. Но это был особенный момент, очевидно», – сказал Джеймс.

Бронни Джеймс отыграл 9 минут в третьей игре против «Хьюстона» и отметился 5 очками (2 из 2 с игры).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Исторический момент.
Ответ Agent Smith
Исторический момент.
Возможно это пик карьеры Бронни. Но сегодня молодец.
Ответ flegg
Возможно это пик карьеры Бронни. Но сегодня молодец.
Да не...он не лентяй и еще вполне молод,чтоб приьавлять...следующий год станет еще лучше. А тамЮ,если Батя перейдет в команду ПО ,то и еще что покажет. Цепляется зубами за шанс стать игроком НБА,когда батя уйдет,пусть и игроком скамейки
Они защищались против джуниора, но защищались без уважения..
Бронни сегодня хорош💪
У Брони очень приятный джампер и релиз в целом. Пацан старается, не смотря на весь нарратив, охота его поддержать
За Бронни радостно
При всем тяжёлом грузе на нём (авторитет отца и ярлык "без бати б его никто не взял") старательностью заработал себе минуты аж в плей-офф (пусть и из-за травм) и добросовестно их отработал
Джеймсы в ПО просто в огромном порядке! Хочется чтобы эта команда поборолась за финал
Как же Лёбе приятно поди. Ещё бы фортануло со жребием и не выпадать на ОКС или хотя бы выпасть на ОКС после тяжелой 7 матчевой для них серии...
Я следил за Брони и очень не хотелось что бы он лажал , отыграл этот отрезок идеально . Это было круто и запомнится в истории Нба , если еще и Окс пройдем с ролливиками ))
А видео не добавить?
я прям пересматривал когда Леброн ему заслон на дуге ставил и там было видно как он прямо держал то ли Томпсона то ли Исона чтобы тот не помешал броску а не просто стоял и закрывал собой направление, ну чисто сцена из Властелина Колец "YOU SHALL NOT PASS!!"
Атлетизм у него есть, видение площадки, старается в защите. Ролевиком можно ставить нормальным
