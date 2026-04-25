Дени Авдия потерял половину зуба после удара локтем от Де’Аарона Фокса, и ему же выписали фол

Авдия получил фол и потерял ползуба.

Звездный форвард «Портленда » Дени Авдия потерял половину зуба в одном из моментов третьей игры против «Сан-Антонио ».

В конце второй четверти звезда «Блэйзерс» получил локтем в зубы от защитника «Сперс» Де’Аарона Фокса, в результате чего часть резца была выбита. Фоксу за этот удар был назначен фол в атаке, оставивший Авдию с «хоккейной улыбкой».

Фокс выражал свое недовольство решением судей и получил технический фол. Однако затем «Сан-Антонио» взял челлендж на момент с Авдией, и решение было пересмотрено: персональное замечание в защите получил форвард «Блэйзерс».

Авдия продолжил встречу и принес своей команде итоговые 19 очков (3 из 15 с игры), 6 подборов и 9 передач.

«Портленд» проиграл матч (108:120) и теперь отстает в серии – 1-2.