Дени Авдия потерял половину зуба после удара локтем от Де’Аарона Фокса, и ему же выписали фол
Авдия получил фол и потерял ползуба.
Звездный форвард «Портленда» Дени Авдия потерял половину зуба в одном из моментов третьей игры против «Сан-Антонио».
В конце второй четверти звезда «Блэйзерс» получил локтем в зубы от защитника «Сперс» Де’Аарона Фокса, в результате чего часть резца была выбита. Фоксу за этот удар был назначен фол в атаке, оставивший Авдию с «хоккейной улыбкой».
Фокс выражал свое недовольство решением судей и получил технический фол. Однако затем «Сан-Антонио» взял челлендж на момент с Авдией, и решение было пересмотрено: персональное замечание в защите получил форвард «Блэйзерс».
Авдия продолжил встречу и принес своей команде итоговые 19 очков (3 из 15 с игры), 6 подборов и 9 передач.
«Портленд» проиграл матч (108:120) и теперь отстает в серии – 1-2.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Yahoo! Sports
На одном из ракурсов повтора действительно выглядит как жуткий фол в атаке. Но ракурс со стороны кольца ясно показывает и движение Авдии, и корректное естественное движение Фокса. Так судьи и объяснили решение.
Вроде как, промахи после фолов не идут в статистику.