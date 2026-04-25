Дени Авдия потерял половину зуба после удара локтем от Де’Аарона Фокса, и ему же выписали фол

Авдия получил фол и потерял ползуба.

Звездный форвард «Портленда» Дени Авдия потерял половину зуба в одном из моментов третьей игры против «Сан-Антонио».

В конце второй четверти звезда «Блэйзерс» получил локтем в зубы от защитника «Сперс» Де’Аарона Фокса, в результате чего часть резца была выбита. Фоксу за этот удар был назначен фол в атаке, оставивший Авдию с «хоккейной улыбкой». 

Фокс выражал свое недовольство решением судей и получил технический фол. Однако затем «Сан-Антонио» взял челлендж на момент с Авдией, и решение было пересмотрено: персональное замечание в защите получил форвард «Блэйзерс». 

Авдия продолжил встречу и принес своей команде итоговые 19 очков (3 из 15 с игры), 6 подборов и 9 передач.

«Портленд» проиграл матч (108:120) и теперь отстает в серии – 1-2.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Yahoo! Sports
На ШГА сразу свистнули бы фол для штрафных
Ответ kacnep
На ШГА сразу свистнули бы фол для штрафных
У Авдии такие же показатели по штрафным по сезону, что и у ШГА. Тут судья в глаза долбится.
Ответ kacnep
На ШГА сразу свистнули бы фол для штрафных
Авдия по сезону получал 9,2 штрафных за игру, Шей - 9. Так что на Авдии свистят не меньше.
Фокс прыгал в своём цилиндре, Авдия в него лез, причём лицом вперёд. Условно говоря, если бы локоть при броске так встретился с нависающей рукой, это был бы обычный фол. А какая часть тела встретилась с локтем, не так уж важно - помеха есть помеха.
На одном из ракурсов повтора действительно выглядит как жуткий фол в атаке. Но ракурс со стороны кольца ясно показывает и движение Авдии, и корректное естественное движение Фокса. Так судьи и объяснили решение.
пытался за локоть укусить)
Даже каппа не помогла !
Ответ кот 26
Даже каппа не помогла !
Авдия же без капы играет
Ответ kiper88
Авдия же без капы играет
Сегодняшний матч был в каппе!
после повтора стало ясно, что не надо было свистеть вообще
Прочитал как половину зубов, думаю ничего себе
Передние зубы-это жестко конечно
Как же в концовке провалился Портленд (Авдия вторую игру подряд заваливает, а могли забирать этот матч...
Ответ Cosstigan
Как же в концовке провалился Портленд (Авдия вторую игру подряд заваливает, а могли забирать этот матч...
Он с травмой второй матч
Ответ felix_r
Он с травмой второй матч
а зачем такие тяжелые броски через пятерых брать на себя..
Не было тут фола Фокса точно. Он руки поднимал естественным движением для броска, Авдия своим лицом (как бы смешно это ни звучало) помешал броску. При желании, это ему можно фол дать, а не Фоксу.
Кто матч смотрел, расскажите, повлиял эпизод на игру Авдии или нет? Почему у него 3 из 15?
Ответ Hack-a-Curry
Кто матч смотрел, расскажите, повлиял эпизод на игру Авдии или нет? Почему у него 3 из 15?
плохо бросал, много бросал после фолов на энд-уан, в защите его хорошо держат
Ответ norg
плохо бросал, много бросал после фолов на энд-уан, в защите его хорошо держат
В целом, ясно.
Вроде как, промахи после фолов не идут в статистику.
Материалы по теме
Дилан Харпер (27+10) – второй самый молодой игрок после Кобе Брайанта, набравший 20+ очков в матче плей-офф, выйдя со скамейки
25 апреля, 06:20Видео
Пол Пирс: «Дени Авдия выглядит более атлетичной версией Луки Дончича. «Портленд» набирается уверенности с каждой секундой»
24 апреля, 18:46
«Портленд» поборется за Янниса Адетокумбо
24 апреля, 17:59
Рекомендуем
Главные новости
Никола Йокич оформил трипл-дабл (27+12+16) и помог «Наггетс» избежать вылета
28 минут назадВидео
Фил Джексон предложил расширить площадку и сделать единую 3-очковую линию для улучшения баскетбола НБА
42 минуты назад
Франц Вагнер повредил икроножную мышцу, игроку предстоит МРТ
45 минут назад
«Рокетс» нацелены на звездное усиление в межсезонье. В списке техасцев Ленард, Адетокумбо и Эмбиид (The Ringer)
55 минут назад
НБА. Первый раунд плей-офф. Трипл-дабл Йокича (27+12+16) помог «Денверу» сократить отставание в серии с «Миннесотой» (2-3), «Орландо» победил «Детройт» и упрочил лидерство (3-1)
сегодня, 05:34
Тобайас Харрис после поражения от «Орландо»: «Все сводится к борьбе за подборы и аккуратному обращению с мячом. Во всех проигрышах эти аспекты у нас хромали»
сегодня, 05:26
Маркус Смарт и Люк Кеннард оштрафованы за критику судейства
сегодня, 05:11
Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко, «Оклахома» закрыла серию против «Финикса» с сухим счетом (4-0)
сегодня, 05:06Видео
Десмонд Бэйн о поддержке Морэнта и Джексона с трибуны: «Особенный момент. Это многое для меня значит»
сегодня, 04:59
На драфт НБА досрочно заявилось наименьшее количество игроков с 2003 года
сегодня, 04:48
Ко всем новостям
Последние новости
Кристиан Браун указал на Джейдена Макдэниэлса после данка и получил технический
1 минуту назадВидео
Роман Скворцов о выходе Ищенко на драфт НБА: «Это шикарный инфоповод. Если бы он объявил об этом после окончания сезона, было бы не так интересно»
вчера, 21:03
Самсон Руженцев: «В первой четверти «Енисей» дал отпор, красноярцам нечего терять»
вчера, 20:47
Томислав Томович: «Парма» – команда с характером, но характер есть и у нас. Горжусь тем, как мы переломили ситуацию»
вчера, 20:35
Чемпионат Турции. 33 очка Айзейи Майлза помогли «Меркезефенди» обыграть «Мерсин»
вчера, 20:26
Йовица Арсич после разгрома от ЦСКА: «Надеюсь, в следующих матчах покажем баскетбол более высокого уровня»
вчера, 20:04
Роман Скворцов: «Возвращение Даниила Касаткина – одно из главных событий баскетбольного года»
вчера, 19:29
Андреас Пистиолис: «Плей-офф – наше время, мы это уже доказывали неоднократно»
вчера, 19:15
Владислав Трушкин о серии против УНИКСа: «Нужно биться за каждый сантиметр паркета и отдавать 110%»
вчера, 18:56
Адриатическая лига. КРКА разобрался с «Веной», «Студентски центар» обыграл «Задар»
вчера, 18:42
Рекомендуем