Джейсон Тейтум забросил решающий трехочковый в клатче
Тейтум обеспечил «Селтикс» победу над «Сиксерс».
Звездный форвард «Бостона» Джейсон Тейтум стал автором решающего попадания в напряженной концовке третьей игры против «Филадельфии».
За 25 секунд до конца Тейтум реализовал трехочковый, доведя преимущество «Селтикс» до 6 очков.
По итогам встречи на счету форварда 25 очков, 5 подборов и 7 передач. «Бостон» одержал верх (108:100) и вышел вперед в серии – 2-1.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Очень рад, что Джейсон вернулся. Чем больше звёзд играют, тем интересней.
