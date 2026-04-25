Джейсон Тейтум забросил решающий трехочковый в клатче

Тейтум обеспечил «Селтикс» победу над «Сиксерс».

Звездный форвард «Бостона » Джейсон Тейтум стал автором решающего попадания в напряженной концовке третьей игры против «Филадельфии».

За 25 секунд до конца Тейтум реализовал трехочковый, доведя преимущество «Селтикс» до 6 очков.

По итогам встречи на счету форварда 25 очков, 5 подборов и 7 передач. «Бостон» одержал верх (108:100) и вышел вперед в серии – 2-1.