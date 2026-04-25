Кэмерон Бузер (3-й в прогнозе ESPN) объявил об участии в драфте НБА

Бузер будет участвовать в драфте НБА.

Первокурсник университета Дьюка Кэмерон Бузер объявил о выдвижении на драфт НБА в своих социальных сетях.

Сын экс-игрока НБА Карлоса Бузера стал пятым первокурсником в истории, выигравшим приз «Игрок года» студенческого баскетбола по версии Associated Press в этом сезоне.

В среднем за игру Бузер набирал 22,5 очка и 10,2 подбора, реализуя 55,6% бросков с игры и 39,1% из-за дуги.

Скауты считают Бузера самым надежным выбором среди игроков драфта, хотя оценки его потенциала развития неоднозначны.