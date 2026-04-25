Бронни Джеймс завершил навес от Леброна реверс-лэй-апом

Джеймсы стали авторами яркого момента.

В одном из моментов матча против «Хьюстона » форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отдал передачу своему сыну Бронни , навесив на кольцо, а тот завершал атаку лэй-апом с обратной стороны.

По итогам встречи на счету Джеймса-старшего 29 очков, 13 подборов и 6 передач, в активе Джеймса-младшего 5 очков.

«Лейкерс » победили после овертайма – 112:108.