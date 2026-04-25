Бронни Джеймс завершил навес от Леброна реверс-лэй-апом
Джеймсы стали авторами яркого момента.
В одном из моментов матча против «Хьюстона» форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отдал передачу своему сыну Бронни, навесив на кольцо, а тот завершал атаку лэй-апом с обратной стороны.
По итогам встречи на счету Джеймса-старшего 29 очков, 13 подборов и 6 передач, в активе Джеймса-младшего 5 очков.
«Лейкерс» победили после овертайма – 112:108.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Лейкерс»
- Джеймс старший - 0 за 45 минут
- Джеймс младший +4 за 9 минут
Матч завершился с разницей +4
Вот и думайте...
Следующий год у него еще есть чтоб плотно поработать,а дальше уже все.