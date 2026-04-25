Бронни Джеймс завершил навес от Леброна реверс-лэй-апом

Джеймсы стали авторами яркого момента.

В одном из моментов матча против «Хьюстона» форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отдал передачу своему сыну Бронни, навесив на кольцо, а тот завершал атаку лэй-апом с обратной стороны.

По итогам встречи на счету Джеймса-старшего 29 очков, 13 подборов и 6 передач, в активе Джеймса-младшего 5 очков.

«Лейкерс» победили после овертайма – 112:108.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Лейкерс»
Первый раз вижу что Брон младший выдает топ отрезок , это было смотреть круто )
Показатель полезности +-:
- Джеймс старший - 0 за 45 минут
- Джеймс младший +4 за 9 минут
Матч завершился с разницей +4
Вот и думайте...
Ответ dimzo
И матч завершился с разницей +4...
Ответ dimzo
По факту, dimzo!
Первый реверс лэй ап в ПО, совершенный после передачи отца на сына!
34 очка семейства Джеймс помогли ЛАЛ оформить лидерство 3:0 в серии против Хьюстон Рокетс!
Ответ Виталий Колесников
34 очка семейства Джеймс помогли ЛАЛ оформить лидерство 3:0 в серии против Хьюстон Рокетс!
У Бронни так-то за серию турецкий братик появился, не забываем его статистику к чете Джеймсов прибавлять.
Это было легендарно!
Бронни зарабатывает себе кредиты,чтоб его не списали в первый же год после ухода бати.
Следующий год у него еще есть чтоб плотно поработать,а дальше уже все.
Тандем в действии! Так держать!
Ему хотя бы габариты Ларэвиа, было бы проще
