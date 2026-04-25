Маркус Смарт о ключевом перехвате и трех штрафных: «Моя ветеранская чуйка сработала»

Смарт о ключевом перехвате и трех штрафных: Моя ветеранская чуйка сработала.

Защитник «Лейкерс » Маркус Смарт отметил, что его опыт позволил ему совершить ключевой перехват в концовке основного времени игры третьей игры против «Хьюстона ».

«Сыграл по-умному. Моя ветеранская чуйка сработала. Я 12 лет в лиге. Кое-какие трюки за это время освоил», – сказал защитник.

За 27 секунд до конца основного времени Смарт перехватил передачу форварда «Хьюстона» Джабари Смита и тут же заработал три штрафных, которые затем реализовал.

Благодаря этому и трехочковому форварда Леброна Джеймса «озерники» перевели встречу в овертайм, где оказались сильнее – 112:108.