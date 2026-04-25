9

Маркус Смарт о ключевом перехвате и трех штрафных: «Моя ветеранская чуйка сработала»

Защитник «Лейкерс» Маркус Смарт отметил, что его опыт позволил ему совершить ключевой перехват в концовке основного времени игры третьей игры против «Хьюстона».

«Сыграл по-умному. Моя ветеранская чуйка сработала. Я 12 лет в лиге. Кое-какие трюки за это время освоил», – сказал защитник.

За 27 секунд до конца основного времени Смарт перехватил передачу форварда «Хьюстона» Джабари Смита и тут же заработал три штрафных, которые затем реализовал.

Благодаря этому и трехочковому форварда Леброна Джеймса «озерники» перевели встречу в овертайм, где оказались сильнее – 112:108.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дэйва Макменамина в соцсети X
logoЛейкерс
logoХьюстон
logoМаркус Смарт
logoНБА
logoНБА плей-офф
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ветеранской чуйке Луки, завербовавшего Маркуса в межсезонье, тоже стоит отдать должное! Такой же стил для Лейкерс, как и Кеннард.
МАРКУС ТОПИЩЕ!!!!! МОНСТР интеллектуальной защиты!
Смарт тащил Лейкерс с середины 4й четверти, не хватает Луки/Ривза как наконечника в атаке, никто не берет инициативу на себя

видно как Леброн сильно устал в самой концовке (возраст сказывается на выносливости) - при счете 97-95 после своего промаха пешком возвращался в защиту, его игрок (Шенгюн) сделал -4, а затем совершил грубую потерю - отдал поперек площадки -6.
Если все восстановятся, то с такими Лейкерс любой команде будет тяжело играть
Смарт возможно нашел свою вторую команду где он сможет показать свою игру и как не странно это Лал , главный враг Зеленых . Жду финал Бостон -Лал , и в 7 игре Смарт победный через Тейтума , после перехвата Леброна и паса в овертайме.
Джабари заруинил знатно💩
Ответ laziofan
Фол Тэйта намного более тупой, чем пас Джабари. Хотя оба таланты, конечно
Рондо и Смарт оба зеленых и оба просто идеально сыгрались с Леброном , интересно что будет с химией в команде когда Ривз и Лука вернутся , сейчас прямо напоминает как в чемпионский сезон , только Дэвиса не хватает , тогда было лучше в нападение и в защите идеально почти .
Смарт просто невероятен!!!
"Я ожидал, что смит чокнет"- добавил Смарт.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Для 41-летнего Леброна нет ничего невозможного – отыграл 6 очков за 30 секунд
25 апреля, 07:29
Маркус Смарт повторил достижение Мэджика Джонсона, набрав 21 очко, 10 передач и 5 перехватов
25 апреля, 05:18Видео
Леброн Джеймс сравнял счет за 13 секунд до конца четвертой четверти и едва не принес «Лейкерс» победу под сирену
25 апреля, 04:30Видео
Рекомендуем
Главные новости
Никола Йокич оформил трипл-дабл (27+12+16) и помог «Наггетс» избежать вылета
27 минут назадВидео
Фил Джексон предложил расширить площадку и сделать единую 3-очковую линию для улучшения баскетбола НБА
41 минуту назад
Франц Вагнер повредил икроножную мышцу, игроку предстоит МРТ
44 минуты назад
«Рокетс» нацелены на звездное усиление в межсезонье. В списке техасцев Ленард, Адетокумбо и Эмбиид (The Ringer)
54 минуты назад
НБА. Первый раунд плей-офф. Трипл-дабл Йокича (27+12+16) помог «Денверу» сократить отставание в серии с «Миннесотой» (2-3), «Орландо» победил «Детройт» и упрочил лидерство (3-1)
сегодня, 05:34
Тобайас Харрис после поражения от «Орландо»: «Все сводится к борьбе за подборы и аккуратному обращению с мячом. Во всех проигрышах эти аспекты у нас хромали»
сегодня, 05:26
Маркус Смарт и Люк Кеннард оштрафованы за критику судейства
сегодня, 05:11
Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко, «Оклахома» закрыла серию против «Финикса» с сухим счетом (4-0)
сегодня, 05:06Видео
Десмонд Бэйн о поддержке Морэнта и Джексона с трибуны: «Особенный момент. Это многое для меня значит»
сегодня, 04:59
На драфт НБА досрочно заявилось наименьшее количество игроков с 2003 года
сегодня, 04:48
Ко всем новостям
Последние новости
Кристиан Браун указал на Джейдена Макдэниэлса после данка и получил технический
59 секунд назадВидео
Роман Скворцов о выходе Ищенко на драфт НБА: «Это шикарный инфоповод. Если бы он объявил об этом после окончания сезона, было бы не так интересно»
вчера, 21:03
Самсон Руженцев: «В первой четверти «Енисей» дал отпор, красноярцам нечего терять»
вчера, 20:47
Томислав Томович: «Парма» – команда с характером, но характер есть и у нас. Горжусь тем, как мы переломили ситуацию»
вчера, 20:35
Чемпионат Турции. 33 очка Айзейи Майлза помогли «Меркезефенди» обыграть «Мерсин»
вчера, 20:26
Йовица Арсич после разгрома от ЦСКА: «Надеюсь, в следующих матчах покажем баскетбол более высокого уровня»
вчера, 20:04
Роман Скворцов: «Возвращение Даниила Касаткина – одно из главных событий баскетбольного года»
вчера, 19:29
Андреас Пистиолис: «Плей-офф – наше время, мы это уже доказывали неоднократно»
вчера, 19:15
Владислав Трушкин о серии против УНИКСа: «Нужно биться за каждый сантиметр паркета и отдавать 110%»
вчера, 18:56
Адриатическая лига. КРКА разобрался с «Веной», «Студентски центар» обыграл «Задар»
вчера, 18:42
Рекомендуем