Маркус Смарт о ключевом перехвате и трех штрафных: «Моя ветеранская чуйка сработала»
Защитник «Лейкерс» Маркус Смарт отметил, что его опыт позволил ему совершить ключевой перехват в концовке основного времени игры третьей игры против «Хьюстона».
«Сыграл по-умному. Моя ветеранская чуйка сработала. Я 12 лет в лиге. Кое-какие трюки за это время освоил», – сказал защитник.
За 27 секунд до конца основного времени Смарт перехватил передачу форварда «Хьюстона» Джабари Смита и тут же заработал три штрафных, которые затем реализовал.
Благодаря этому и трехочковому форварда Леброна Джеймса «озерники» перевели встречу в овертайм, где оказались сильнее – 112:108.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
видно как Леброн сильно устал в самой концовке (возраст сказывается на выносливости) - при счете 97-95 после своего промаха пешком возвращался в защиту, его игрок (Шенгюн) сделал -4, а затем совершил грубую потерю - отдал поперек площадки -6.
Если все восстановятся, то с такими Лейкерс любой команде будет тяжело играть