  • Дилан Харпер (27+10) – второй самый молодой игрок после Кобе Брайанта, набравший 20+ очков в матче плей-офф, выйдя со скамейки
Харпер помог «Сперс» победить, набрав 27 очков.

Защитник-новичок «Сан-Антонио» Дилан Харпер помог своей команде перевернуть ход третьего матча против «Портленда»: «Сперс» уступали 15 очков по ходу третьей четверти, но смогли отыграться и одержать победу.

На счету Харпера, который вошел в игру со скамейки запасных, 27 очков (22 во второй половине), 10 подборов и 3 передачи за 30 минут на паркете. Он реализовал 9 из 12 бросков с игры, 4 из 5 трехочковых и 5 из 6 штрафных.

20-летний защитник стал вторым самым молодым игроком после Кобе Брайанта (18 лет), набравшим 20+ очков со скамейки в матче плей-офф, начиная с сезона-1970/71.

«Сперс» без своего звездного центрового Виктора Вембаньямы справились с «Блэйзерс» (120:108) и вышли вперед в серии – 2-1.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Когда Сперс проигрывали в 3-ей, пошел спать из-за того, что днем очень сильно заболела голова. Смирился с поражением Шпор: ну не получалось у них слаженно играть в первой половине.
Как же приятно было проснуться со свежей головой и увидеть такой результат. Пойду пересматривать остаток игры и нарезочки.
Вдвойне приятно, что молодой игрок так много пользы дал в игре!
Ответ Друг Джордана
Вот и я на -15 отключил...а тут такой сюрпрайз
Ответ azfotki
А ведь надо всегда верить в команду, хоть и понимаю что не всегда получается, но то как Харпер в одно рыло в 3 четверти подтянул нас и то как Скут получил технарь что-то высказывая Дилану это была его ошибка.
Кто-то из великих чемпионов рассказывал простой рецепт побед в плэй-офф НБА. Две игры забирает главная звезда команды, одну игру главные помощники - вторая-третья звезда. Ну и четвертую кто-то из оруженосцев-ролевиков. Сегодня Дилан в этом качестве и выдал результат. Поддержал Касла, тот уже еле ходил в третьей четверти. Правда, теперь уже как-то и неудобно Харпера ролевиком считать, Фокс больше на эту роль подходит.
Ответ starina1
Да, Фокс всё больше напоминает Дерозана, на которого были большие надежды как на олстара, а он только больше увядал и чокерил. Впрочем, Фокса хотя бы понять можно: приходил звездой и разыгрывающим под Вембу, а по факту он в этой талантливой молодой банде всё больше лишний. Может хоть на плов соберётся, да трейданут его.
Диллон красавец. Уже тащит. Касл тоже тащил пока плохо было, оттого и в минусе)
Здорово было видеть, как два игрока с этого драфта много играют и не тушуются в игре ПО )
Как же приятно видеть как растут наше молодое ядро, а ведь Дилан и Брайнт новички, а Касл второгодка, но они уже сейчас показывают что без Вити тащить должны именно один, меня беспокоит как плохо играет Фокс, но опять же у него тоже опыта в ПО была всего 1 серия против ГСВ, так что дадим ему время на адаптацию, но то как уже сейчас играют молодые прям услада для глаз.GSG!
Хорош надеюсь заберут серию
Он ещё самый молодой, кто набрал 25+ вообще, независимо со скамейки или в старте
Что там насчёт лучшего новичка?
Ответ ivan petrov
сейчас точно не он, а в ретроспективе посмотрим
