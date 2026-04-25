Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко выставит свою кандидатуру на драфт НБА

Ищенко хочет попасть в НБА.

Баскетболист «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко сообщил DraftExpress, что выставляет свою кандидатуру на драфт НБА 2026 года.

21-летний российский атакующий защитник / легкий форвард ростом 198 см проводит прорывной сезон в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 8,5 очка, 4,7 подбора и 2,2 передачи при 48,1% трехочковых в 35 матчах (15 в старте).

Ранее Ищенко попал в список претендентов на награду «Лучшему молодому игроку» российского чемпионата.

27 апреля «Локомотив» начнет серию 1/4 финала Единой лиги против «Бетсити Пармы».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Draft Express
Видел Севу живьем еще в 14. Поражало сочетание качеств в нем, он был сильнее всех сверстников, кто его окружал. Думаю, может попробовать пробиться...какие-то шансы есть.
Классно, цель интересная, можно только успеха пожелать
данные очень хорошие таких в НБА любят
Стало интересно!
