Маркус Смарт повторил достижение Мэджика Джонсона, набрав 21 очко, 10 передач и 5 перехватов

Смарт вошел в историю «Лейкерс».

В третьей игре против «Хьюстона» защитник «Лейкерс» Маркус Смарт проявил себя на обеих сторонах площадки.

За 39 минут Смарт набрал 21 очко (5 из 9 с игры, 2 из 4 трехочковых, 9 из 11 штрафных), 4 подбора, 10 передач, 5 перехватов и 2 блок-шота.

Благодаря этому выступлению Смарт присоединился к Мэджику Джонсону (3х) как единственные игроки «Лейкерс», набравшие 20+ очков, 10+ передач и 5+ перехватов в матче плей-офф с момента начала официального учета перехватов в сезоне-1973/74. 

Защитник набрал 8 из 11 очков команды в овертайме и обеспечил «озерникам» победу – 112:108.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
11 комментариев
Три гениальных игры провел! Заставил просто влюбиться в свою осознанную грамотную и правильную игру! Леброн , кеннард безусловно, но Маркус стержень и огонь этих игр. LAL GO WIN!!!
В начале сезона над Лал смеялись, смарт - сбитый летчик. Просто команды после бостона были не те - вот и потух. Кстати его Дончич привел, а не пелинка)
Ответ Андрей Василенко
Да дело не в "не тех командах", у него за три предыдущих сезона 54 игры сыграно суммарно - меньше, чем в этом
Ответ Андрей Василенко
Да ну прям смеялись? Беспроигрышное приобретение было. Заиграет - отлично, не заиграет - ничьё место не занимает. Как и Эйтон.
Пример, когда фамилия подходит человеку. )
Гладиатор Маркус добил рокетчиков
Ух вот это потная катка была, клатч запредельный. Ракеты слишком быстро в себя поверили и расслабились, одно владение и Смарт всё зарешали
Очень удачно и результативно Смарт провёл 3 игры первого раунда ПО.
Надеюсь продолжит так играть и в следующих раундах
Материалы по теме
Леброн Джеймс сравнял счет за 13 секунд до конца четвертой четверти и едва не принес «Лейкерс» победу под сирену
25 апреля, 04:30Видео
Шэмс Чарания: «Остин Ривз постарается сыграть в 3-м матче с «Рокетс», если нет, то в 4-м»
24 апреля, 19:43
Деандре Эйтон: «Лейкерс» поставили задачу защищаться на всех позициях, мне это нравится»
24 апреля, 14:20
Рекомендуем
Главные новости
Никола Йокич оформил трипл-дабл (27+12+16) и помог «Наггетс» избежать вылета
4 минуты назадВидео
Фил Джексон предложил расширить площадку и сделать единую 3-очковую линию для улучшения баскетбола НБА
18 минут назад
Франц Вагнер повредил икроножную мышцу, игроку предстоит МРТ
21 минуту назад
«Рокетс» нацелены на звездное усиление в межсезонье. В списке техасцев Ленард, Адетокумбо и Эмбиид (The Ringer)
31 минуту назад
НБА. Первый раунд плей-офф. Трипл-дабл Йокича (27+12+16) помог «Денверу» сократить отставание в серии с «Миннесотой» (2-3), «Орландо» победил «Детройт» и упрочил лидерство (3-1)
38 минут назад
Тобайас Харрис после поражения от «Орландо»: «Все сводится к борьбе за подборы и аккуратному обращению с мячом. Во всех проигрышах эти аспекты у нас хромали»
46 минут назад
Маркус Смарт и Люк Кеннард оштрафованы за критику судейства
сегодня, 05:11
Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко, «Оклахома» закрыла серию против «Финикса» с сухим счетом (4-0)
сегодня, 05:06Видео
Десмонд Бэйн о поддержке Морэнта и Джексона с трибуны: «Особенный момент. Это многое для меня значит»
сегодня, 04:59
На драфт НБА досрочно заявилось наименьшее количество игроков с 2003 года
сегодня, 04:48
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Скворцов о выходе Ищенко на драфт НБА: «Это шикарный инфоповод. Если бы он объявил об этом после окончания сезона, было бы не так интересно»
вчера, 21:03
Самсон Руженцев: «В первой четверти «Енисей» дал отпор, красноярцам нечего терять»
вчера, 20:47
Томислав Томович: «Парма» – команда с характером, но характер есть и у нас. Горжусь тем, как мы переломили ситуацию»
вчера, 20:35
Чемпионат Турции. 33 очка Айзейи Майлза помогли «Меркезефенди» обыграть «Мерсин»
вчера, 20:26
Йовица Арсич после разгрома от ЦСКА: «Надеюсь, в следующих матчах покажем баскетбол более высокого уровня»
вчера, 20:04
Роман Скворцов: «Возвращение Даниила Касаткина – одно из главных событий баскетбольного года»
вчера, 19:29
Андреас Пистиолис: «Плей-офф – наше время, мы это уже доказывали неоднократно»
вчера, 19:15
Владислав Трушкин о серии против УНИКСа: «Нужно биться за каждый сантиметр паркета и отдавать 110%»
вчера, 18:56
Адриатическая лига. КРКА разобрался с «Веной», «Студентски центар» обыграл «Задар»
вчера, 18:42
Анастасия Косу признана MVP плей-офф Премьер-лиги-2025/26
вчера, 18:40
Рекомендуем