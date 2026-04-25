Маркус Смарт повторил достижение Мэджика Джонсона, набрав 21 очко, 10 передач и 5 перехватов

Смарт вошел в историю «Лейкерс».

В третьей игре против «Хьюстона » защитник «Лейкерс » Маркус Смарт проявил себя на обеих сторонах площадки.

За 39 минут Смарт набрал 21 очко (5 из 9 с игры, 2 из 4 трехочковых, 9 из 11 штрафных), 4 подбора, 10 передач, 5 перехватов и 2 блок-шота.

Благодаря этому выступлению Смарт присоединился к Мэджику Джонсону (3х) как единственные игроки «Лейкерс», набравшие 20+ очков, 10+ передач и 5+ перехватов в матче плей-офф с момента начала официального учета перехватов в сезоне-1973/74.

Защитник набрал 8 из 11 очков команды в овертайме и обеспечил «озерникам» победу – 112:108.