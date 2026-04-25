Маркус Смарт повторил достижение Мэджика Джонсона, набрав 21 очко, 10 передач и 5 перехватов
Смарт вошел в историю «Лейкерс».
В третьей игре против «Хьюстона» защитник «Лейкерс» Маркус Смарт проявил себя на обеих сторонах площадки.
За 39 минут Смарт набрал 21 очко (5 из 9 с игры, 2 из 4 трехочковых, 9 из 11 штрафных), 4 подбора, 10 передач, 5 перехватов и 2 блок-шота.
Благодаря этому выступлению Смарт присоединился к Мэджику Джонсону (3х) как единственные игроки «Лейкерс», набравшие 20+ очков, 10+ передач и 5+ перехватов в матче плей-офф с момента начала официального учета перехватов в сезоне-1973/74.
Защитник набрал 8 из 11 очков команды в овертайме и обеспечил «озерникам» победу – 112:108.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Три гениальных игры провел! Заставил просто влюбиться в свою осознанную грамотную и правильную игру! Леброн , кеннард безусловно, но Маркус стержень и огонь этих игр. LAL GO WIN!!!
В начале сезона над Лал смеялись, смарт - сбитый летчик. Просто команды после бостона были не те - вот и потух. Кстати его Дончич привел, а не пелинка)
Да дело не в "не тех командах", у него за три предыдущих сезона 54 игры сыграно суммарно - меньше, чем в этом
Да ну прям смеялись? Беспроигрышное приобретение было. Заиграет - отлично, не заиграет - ничьё место не занимает. Как и Эйтон.
Пример, когда фамилия подходит человеку. )
Гладиатор Маркус добил рокетчиков
Ух вот это потная катка была, клатч запредельный. Ракеты слишком быстро в себя поверили и расслабились, одно владение и Смарт всё зарешали
❤️
Очень удачно и результативно Смарт провёл 3 игры первого раунда ПО.
Надеюсь продолжит так играть и в следующих раундах
Умный
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем