  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Име Удока после поражения от «Лейкерс»: «Ужасные ошибки. Не знаю, назвать ли это молодостью или мандражом»
45

Удока раскритиковал своих игроков.

После проигрыша в третьей игре серии против «Лейкерс» главный тренер «Хьюстона» Име Удока раскритиковал свою команду.

«Ужасные ошибки. Не знаю, назвать ли это молодостью или мандражом, или еще как. У вас преимущество в шесть очков за 20-30 секунд до конца, вы берете подбор, и вам нужно всего лишь удержать мяч и дать на себе сфолить... но вы отдаете его сопернику. Хуже того – ужасный фол на Маркусе Смарте, который приносит ему три штрафных.

Следующий розыгрыш: мяч у вас на своей половине. На вас идет сдваивание, а вы пытаетесь пройти сквозь него вместо того, чтобы отдать пас Шенгюну, который был полностью открыт. Еще одна потеря. А затем Джеймс забрасывает тяжелый мяч. И в последней атаке мы не выполняем то, что было нарисовано на планшете. Все в кучу», – сказал тренер.

«Рокетс» упустили 6 очков преимущества за 30 секунд до конца основного времени и уступили в овертайме – 108:112.

«Лейкерс» ведут в серии (3-0), четвертый матч состоится в Хьюстоне 27 апреля.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Име Удоки
logoХьюстон
logoНБА плей-офф
logoИме Удока
logoНБА
logoЛейкерс
45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да это молодость, а вот Леброн со Смартом на классе и на опыте не повелись и сражались до конца.
Да пощади, может для Шепарда это еще можно молодостью прикрыть, но Смит, Исон, Шенгюн, Томпсон не первый и не второй год в лиге. И опыт плова против ГСВ был отличный. Вот прошлый год можно было так сказать, сейчас-нет. Пора учится с этим справляться, если хочется зарабатывать большие деньги и славу
Кажется, Удока вместе с Дюрантом команду покинет
Команда их не заслужила
Ага вместе с контрактом на 4 года вперед )) неплохое такое было бы покидание для него ))
команда не готова, может в следующем году?
Наследие Рюкзака - это не ГСВ , это Оклахома , Бруклин , Финикс и теперь Хьюстон
Дюрант виноват , что Кайри в Бруклине играть не хотел?
Дюрант сам решил объединиться с Кайри в одной команде. И Кайри выходил в финал НБА после этого , а Дюрант так же продолжает бегать по командам продолжая свое "наследие .
Удока сам выпустил Тейта на ключевые минуты матча. Чел вообще не выходил в регулярке, что удивляться его тупым фолам в ПО, он вооюще не чувствует игру
Поплыл Удока
Всё фигня, коуч, на самом деле, вам нужно только подтянуться в плане реализации бросков
Ну это выстрел в голову
в защиту вроде брали дориана финни смита и где он?
более тупого слива сразу и не вспомнишь
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
