Име Удока после поражения от «Лейкерс»: «Ужасные ошибки. Не знаю, назвать ли это молодостью или мандражом»

Удока раскритиковал своих игроков.

После проигрыша в третьей игре серии против «Лейкерс» главный тренер «Хьюстона » Име Удока раскритиковал свою команду.

«Ужасные ошибки. Не знаю, назвать ли это молодостью или мандражом, или еще как. У вас преимущество в шесть очков за 20-30 секунд до конца, вы берете подбор, и вам нужно всего лишь удержать мяч и дать на себе сфолить... но вы отдаете его сопернику. Хуже того – ужасный фол на Маркусе Смарте, который приносит ему три штрафных.

Следующий розыгрыш: мяч у вас на своей половине. На вас идет сдваивание, а вы пытаетесь пройти сквозь него вместо того, чтобы отдать пас Шенгюну, который был полностью открыт. Еще одна потеря. А затем Джеймс забрасывает тяжелый мяч. И в последней атаке мы не выполняем то, что было нарисовано на планшете. Все в кучу», – сказал тренер.

«Рокетс» упустили 6 очков преимущества за 30 секунд до конца основного времени и уступили в овертайме – 108:112.

«Лейкерс » ведут в серии (3-0), четвертый матч состоится в Хьюстоне 27 апреля.