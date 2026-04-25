Джейлен Браун ударил Пола Джорджа в пах

Джордж получил удар в пах от Джорджа.

В одном из эпизодов третьей игры против «Филадельфии» форвард «Бостона » Джейлен Браун попал локтем в пах форварда «Сиксерс» Пола Джорджа .

Джордж повалился на паркет и провел какое-то время, лежа на животе. После просмотра повтора судьи оставили свое решение в силе, определив обычный фол в атаке.

«Селтикс» победили в матче (108:100) и вышли вперед в серии – 2-1. На счету Брауна 25 очков и 7 подборов, у Джорджа 18 очков и 5 передач.