Джейлен Браун ударил Пола Джорджа в пах
Джордж получил удар в пах от Джорджа.
В одном из эпизодов третьей игры против «Филадельфии» форвард «Бостона» Джейлен Браун попал локтем в пах форварда «Сиксерс» Пола Джорджа.
Джордж повалился на паркет и провел какое-то время, лежа на животе. После просмотра повтора судьи оставили свое решение в силе, определив обычный фол в атаке.
«Селтикс» победили в матче (108:100) и вышли вперед в серии – 2-1. На счету Брауна 25 очков и 7 подборов, у Джорджа 18 очков и 5 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
