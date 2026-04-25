Джейлен Браун ударил Пола Джорджа в пах

Джордж получил удар в пах от Джорджа.

В одном из эпизодов третьей игры против «Филадельфии» форвард «Бостона» Джейлен Браун попал локтем в пах форварда «Сиксерс» Пола Джорджа.

Джордж повалился на паркет и провел какое-то время, лежа на животе. После просмотра повтора судьи оставили свое решение в силе, определив обычный фол в атаке.

«Селтикс» победили в матче (108:100) и вышли вперед в серии – 2-1. На счету Брауна 25 очков и 7 подборов, у Джорджа 18 очков и 5 передач.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Хардена пару лет назад в серии с Бруклином удалили за такое...
Если бы так же сыграли (ударили) Диллон Брукс, Лугенц Дорт, Дрэймонд Грин то судьи без вариантов выписали бы флагрант. А здесь только фол в нападении. ЛОЛ.
Ответ Вадим flanec
Если бы так же сыграли (ударили) Диллон Брукс, Лугенц Дорт, Дрэймонд Грин то судьи без вариантов выписали бы флагрант. А здесь только фол в нападении. ЛОЛ.
И что в этом удивительного? Браун не замечен в частых подобных моментах, а грязи от Брукса и Дрея полно, поэтому и наказания сразу жестче. Ибо дай сыграть ему так раз, он в следующий раз будет аппелировать что не дали флагрант
Ответ Лекъ
И что в этом удивительного? Браун не замечен в частых подобных моментах, а грязи от Брукса и Дрея полно, поэтому и наказания сразу жестче. Ибо дай сыграть ему так раз, он в следующий раз будет аппелировать что не дали флагрант
То есть раз в год можно и по яйцам кому-то зарядить и ничего за это не будет? Угораешь что ли.
Полуджорж получил в полупах
Который уже раз видим грязь от Брауна.(
Джордж получил удар в пах от Джорджа😁
Настолько играть не хочет
Ответ RickyRoss
Джордж получил удар в пах от Джорджа😁 Настолько играть не хочет
Сережа работает просто по фану)
