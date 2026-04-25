Никил Александер-Уокер стал «Самым прогрессирующим игроком» сезона-2025/26 НБА

НБА объявила победителя в номинации «Самый прогрессирующий игрок».

Защитник «Атланты» Никил Александер-Уокер был признан «Самым прогрессирующим игроком» НБА сезона-2025/2026 года, опередив в голосовании других финалистов – форварда «Портленда» Дени Авдию и центрового «Детройта» Джейлена Дюрена. Он стал вторым подряд игроком «Хоукс», получившим эту награду, после защитника Дайсона Дэниэлса.

Александер-Уокер набирал в среднем 20,8 очка (лучший показатель в карьере), более чем удвоив свой средний результат за первые шесть сезонов карьеры. Он также показал лучший в карьере процент попаданий с игры (46%) и в среднем отдавал больше передач (3,7), делал больше подборов (3,4) и перехватов (1,3), чем когда-либо прежде.

Частично рост показателей объясняется увеличением игрового времени: в этом сезоне он провел на паркете 2603 минуты, что на 530 минут больше его предыдущего лучшего результата. 251 трехочковый бросок, 277 реализованных штрафных, 40% попаданий из-за дуги и 90% с линии – все это его лучшие показатели.

Первый год своего четырехлетнего контракта с «Хоукс» на сумму 62 миллиона долларов Александер-Уокер начал в роли шестого игрока, но вскоре вошел в стартовую пятерку из-за травмы Трэя Янга. Его статус полноценного члена старта закрепился после январского обмена, в результате которого Янг отправился в «Вашингтон».

Победа Александер-Уокера пополнила семейную коллекцию наград: его двоюродный брат, звезда «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, – действующий MVP и финалист в борьбе за эту награду в текущем сезоне.