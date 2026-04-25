Леброн Джеймс сравнял счет за 13 секунд до конца четвертой четверти и едва не принес «Лейкерс» победу под сирену

Джеймс обеспечил «Лейкерс» овертайм.

«Лейкерс » отыгрались с «-6» за последние 30 секунд четвертой четверти третьего матча против «Хьюстона » и перевели встречу в овертайм.

Звездный форвард «озерников» Леброн Джеймс трехочковым сравнял счет за 13 секунд до конца, а в последней атаке основного времени был близок к тому, чтобы принести своей команде победу, но мяч выскочил из кольца.

«Лейкерс» одержали верх в овертайме (112:108) и упрочили преимущество в серии – 3-0. На счету Джеймса итоговый дабл-дабл из 29 очков и 13 подборов.