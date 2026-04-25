Леброн Джеймс сравнял счет за 13 секунд до конца четвертой четверти и едва не принес «Лейкерс» победу под сирену
Джеймс обеспечил «Лейкерс» овертайм.
«Лейкерс» отыгрались с «-6» за последние 30 секунд четвертой четверти третьего матча против «Хьюстона» и перевели встречу в овертайм.
Звездный форвард «озерников» Леброн Джеймс трехочковым сравнял счет за 13 секунд до конца, а в последней атаке основного времени был близок к тому, чтобы принести своей команде победу, но мяч выскочил из кольца.
«Лейкерс» одержали верх в овертайме (112:108) и упрочили преимущество в серии – 3-0. На счету Джеймса итоговый дабл-дабл из 29 очков и 13 подборов.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Да, в концовке сделал важный перехват и забил одну из двух трёшек, но в целом в минус сыграл в клатче. А вот Смарт божил. И в овертайме тоже
А Удока без Дюранта мало что толкового смог придумать. Но и у него есть оправдание — оч молодая команда(в этом матче 2-ая в истории по молодости стартовая пятерка) и когда в старте плей-офф Шеппард, который в прошлой игре вообще не выходил на вторую половину матча, в том году не играл толком и который вообще не для плей-офф)
И все забывают почему-то, что у Удоки 3 игрока основного состава поломаны, а у Реддика 2) И как бы сильнейший игрок из этих двух команд – Леброн) И если бы была инфа заранее, что из трёх игр - в двух не будет Дюры, то и у буков был бы фаворит Лейкерс. Так что, то что Лейкерс ведут в серии — это логично. Но то, что 3-0 – Позор Удоке.