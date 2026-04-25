  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Леброн Джеймс сравнял счет за 13 секунд до конца четвертой четверти и едва не принес «Лейкерс» победу под сирену
Видео
60

Леброн Джеймс сравнял счет за 13 секунд до конца четвертой четверти и едва не принес «Лейкерс» победу под сирену

Джеймс обеспечил «Лейкерс» овертайм.

«Лейкерс» отыгрались с «-6» за последние 30 секунд четвертой четверти третьего матча против «Хьюстона» и перевели встречу в овертайм.

Звездный форвард «озерников» Леброн Джеймс трехочковым сравнял счет за 13 секунд до конца, а в последней атаке основного времени был близок к тому, чтобы принести своей команде победу, но мяч выскочил из кольца.

«Лейкерс» одержали верх в овертайме (112:108) и упрочили преимущество в серии – 3-0. На счету Джеймса итоговый дабл-дабл из 29 очков и 13 подборов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
logoЛейкерс
logoЛеброн Джеймс
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoХьюстон
logoНБА плей-офф
60 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хьюстон имея +6 и владение за 40 секунд совершили невозможное.
Ответ velodoctor
Хьюстон имея +6 и владение за 40 секунд совершили невозможное.
Скажи это всем соперникам Индианы в прошлом плей-офф)))
Ответ velodoctor
Хьюстон имея +6 и владение за 40 секунд совершили невозможное.
Я тут в твиттере видел стату, что до этого матча статистика побед/поражений команд, отстававших на 6 и больше очков за 30 секунд до конца, была 1-1713. Стала, соответственно, 2-1713. Интересно, кто был первым - Индиана с Реджи? Не помню, сколько там на часах было.
Я не понимаю как можно хейтить одного из величайшего баскетболиста всех времен. В свои 41 продолжает показывать высокий уровень. Если и быть профессиональным спортсменом то лучше как Брон :)
Ответ Sanan1908
Я не понимаю как можно хейтить одного из величайшего баскетболиста всех времен. В свои 41 продолжает показывать высокий уровень. Если и быть профессиональным спортсменом то лучше как Брон :)
Комментарий скрыт
Ответ Sanan1908
Я не понимаю как можно хейтить одного из величайшего баскетболиста всех времен. В свои 41 продолжает показывать высокий уровень. Если и быть профессиональным спортсменом то лучше как Брон :)
Просто есть люди, которые поставили квартиры в 2011 на его победу, а он проиграл 😂
Величайший клатчер в истории 👑🐐
Ответ AlphaBeast2
Величайший клатчер в истории 👑🐐
Ну если смотреть концовку целиком, то... Леброн сам до этого довёл. При -2 за минуту потерял мяч в проходе и не пошёл в защиту. А Шенгюн пошёл, и Хьюстон легко реализовал 5х4. За 50 секунд ещё одна потеря, уже в центре поля. За 40 секунд смазал трёху.
Да, в концовке сделал важный перехват и забил одну из двух трёшек, но в целом в минус сыграл в клатче. А вот Смарт божил. И в овертайме тоже
Ответ Сергей Пузанков
Ну если смотреть концовку целиком, то... Леброн сам до этого довёл. При -2 за минуту потерял мяч в проходе и не пошёл в защиту. А Шенгюн пошёл, и Хьюстон легко реализовал 5х4. За 50 секунд ещё одна потеря, уже в центре поля. За 40 секунд смазал трёху. Да, в концовке сделал важный перехват и забил одну из двух трёшек, но в целом в минус сыграл в клатче. А вот Смарт божил. И в овертайме тоже
Это все не имеет значение, только победа.
Смарту отдельный респект. Без него бы ничего не было.
Ответ Артём Альбрехт
Смарту отдельный респект. Без него бы ничего не было.
💯
Не тому отдали титул самого прогрессируещего)
Это уже какой по счету прайм Леброна?🤣🤣🤣
Впервые в плей-офф Удоку прям деклассируют. И сделал это Реддик – до этой серии который в головах многих… это был спорный тренер. Который любит покричать, не против ссориться со своими игроками) на пресс-конференции довольно скандальные вещи говорит. Но теперь мы точно знаем, что Реддик хорош)

А Удока без Дюранта мало что толкового смог придумать. Но и у него есть оправдание — оч молодая команда(в этом матче 2-ая в истории по молодости стартовая пятерка) и когда в старте плей-офф Шеппард, который в прошлой игре вообще не выходил на вторую половину матча, в том году не играл толком и который вообще не для плей-офф)

И все забывают почему-то, что у Удоки 3 игрока основного состава поломаны, а у Реддика 2) И как бы сильнейший игрок из этих двух команд – Леброн) И если бы была инфа заранее, что из трёх игр - в двух не будет Дюры, то и у буков был бы фаворит Лейкерс. Так что, то что Лейкерс ведут в серии — это логично. Но то, что 3-0 – Позор Удоке.
Ответ киберсамурай
Впервые в плей-офф Удоку прям деклассируют. И сделал это Реддик – до этой серии который в головах многих… это был спорный тренер. Который любит покричать, не против ссориться со своими игроками) на пресс-конференции довольно скандальные вещи говорит. Но теперь мы точно знаем, что Реддик хорош) А Удока без Дюранта мало что толкового смог придумать. Но и у него есть оправдание — оч молодая команда(в этом матче 2-ая в истории по молодости стартовая пятерка) и когда в старте плей-офф Шеппард, который в прошлой игре вообще не выходил на вторую половину матча, в том году не играл толком и который вообще не для плей-офф) И все забывают почему-то, что у Удоки 3 игрока основного состава поломаны, а у Реддика 2) И как бы сильнейший игрок из этих двух команд – Леброн) И если бы была инфа заранее, что из трёх игр - в двух не будет Дюры, то и у буков был бы фаворит Лейкерс. Так что, то что Лейкерс ведут в серии — это логично. Но то, что 3-0 – Позор Удоке.
Он и с Дюрантом ничего не придумал .. 9 потерь он Кекса разве
Ответ Андрей Габдрахманов
Он и с Дюрантом ничего не придумал .. 9 потерь он Кекса разве
Ну дак Дюрант на 1 ноге играл
У Деда вторая молодость проходит. На пятом десятке творит, что молодым и не снилось.
Дед на морально волевых .. Уже когда с Кэвс уходил в Лал , Леброна не хватало на всю игру , если много минут в плей-офф, а сколько уже лет после этого прошло .. Когда он не побежал за Турокм и тот спокойно забил в клатче , я подумал что это все , просто даже сил не было в защиту рывок сделать . Но все же на характере отобрал и забил , даже не знаю кто такое еще сделает после 40 лет , лучший пример спортсмена в истории , семья и идеальная карьера , пример для всех. Надеюсь еще пару лет играть будет ) а лучше до 45 ))
Это. Было. Нечто. В видео не попало, но еще до этого Кеннард не забил открытую треху на лидерство, а Джеймс в проходе потерял мяч. Хьюстон в ответ своими моментами воспользовался. Уже тогда казалось, что всё, игра сделана, а вон как всё поменялось. И не раз.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
