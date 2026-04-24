  • Иммануэл Куикли («Торонто») усугубил травму задней поверхности бедра и выбыл как минимум до конца первого раунда плей-офф
Иммануэл Куикли («Торонто») усугубил травму задней поверхности бедра и выбыл как минимум до конца первого раунда плей-офф

Иммануэл Куикли не поможет «Рэпторс» в ближайшее время.

«Торонто» смог одержать первую победу в серии с «Кливлендом» без защитника Иммануэла Куикли.

По сообщению клуба, Куикли не примет участия в первом раунде плей-офф. Защитник усугубил травму задней поверхности бедра, занимаясь подготовкой к возвращению на паркет.

Дебют игрока в плей-офф за «Рэпторс» откладывается.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Тима Бонтемпса
Материалы по теме
Дарко Раякович: «Ничего не удивляет меня в случае Скотти Барнса. Сегодня он сделал все для нас»
24 апреля, 15:25
НБА. Первый раунд плей-офф. Победный бросок и 23 очка Макколлума позволили «Атланте» выйти вперед в серии с «Нью-Йорком», 27 очков и 15 подборов Йокича не спасли «Денвер» от проигрыша «Миннесоте»
24 апреля, 07:20
Скотти Барнс (33 очка, 11 передач) и Ар Джей Барретт (33) помогли «Торонто» разгромить «Кливленд»
24 апреля, 05:09Видео
Рекомендуем
Главные новости
Никола Йокич оформил трипл-дабл (27+12+16) и помог «Наггетс» избежать вылета
27 минут назадВидео
Фил Джексон предложил расширить площадку и сделать единую 3-очковую линию для улучшения баскетбола НБА
41 минуту назад
Франц Вагнер повредил икроножную мышцу, игроку предстоит МРТ
44 минуты назад
«Рокетс» нацелены на звездное усиление в межсезонье. В списке техасцев Ленард, Адетокумбо и Эмбиид (The Ringer)
54 минуты назад
НБА. Первый раунд плей-офф. Трипл-дабл Йокича (27+12+16) помог «Денверу» сократить отставание в серии с «Миннесотой» (2-3), «Орландо» победил «Детройт» и упрочил лидерство (3-1)
сегодня, 05:34
Тобайас Харрис после поражения от «Орландо»: «Все сводится к борьбе за подборы и аккуратному обращению с мячом. Во всех проигрышах эти аспекты у нас хромали»
сегодня, 05:26
Маркус Смарт и Люк Кеннард оштрафованы за критику судейства
сегодня, 05:11
Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко, «Оклахома» закрыла серию против «Финикса» с сухим счетом (4-0)
сегодня, 05:06Видео
Десмонд Бэйн о поддержке Морэнта и Джексона с трибуны: «Особенный момент. Это многое для меня значит»
сегодня, 04:59
На драфт НБА досрочно заявилось наименьшее количество игроков с 2003 года
сегодня, 04:48
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Скворцов о выходе Ищенко на драфт НБА: «Это шикарный инфоповод. Если бы он объявил об этом после окончания сезона, было бы не так интересно»
вчера, 21:03
Самсон Руженцев: «В первой четверти «Енисей» дал отпор, красноярцам нечего терять»
вчера, 20:47
Томислав Томович: «Парма» – команда с характером, но характер есть и у нас. Горжусь тем, как мы переломили ситуацию»
вчера, 20:35
Чемпионат Турции. 33 очка Айзейи Майлза помогли «Меркезефенди» обыграть «Мерсин»
вчера, 20:26
Йовица Арсич после разгрома от ЦСКА: «Надеюсь, в следующих матчах покажем баскетбол более высокого уровня»
вчера, 20:04
Роман Скворцов: «Возвращение Даниила Касаткина – одно из главных событий баскетбольного года»
вчера, 19:29
Андреас Пистиолис: «Плей-офф – наше время, мы это уже доказывали неоднократно»
вчера, 19:15
Владислав Трушкин о серии против УНИКСа: «Нужно биться за каждый сантиметр паркета и отдавать 110%»
вчера, 18:56
Адриатическая лига. КРКА разобрался с «Веной», «Студентски центар» обыграл «Задар»
вчера, 18:42
Анастасия Косу признана MVP плей-офф Премьер-лиги-2025/26
вчера, 18:40
Рекомендуем