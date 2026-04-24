Иммануэл Куикли («Торонто») усугубил травму задней поверхности бедра и выбыл как минимум до конца первого раунда плей-офф

Иммануэл Куикли не поможет «Рэпторс» в ближайшее время.

«Торонто » смог одержать первую победу в серии с «Кливлендом » без защитника Иммануэла Куикли .

По сообщению клуба, Куикли не примет участия в первом раунде плей-офф. Защитник усугубил травму задней поверхности бедра, занимаясь подготовкой к возвращению на паркет.

Дебют игрока в плей-офф за «Рэпторс» откладывается.