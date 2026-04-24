«Реал» пустит болельщиков на трибуны в Мадриде в серии с «Хапоэлем», ответные игры пройдут в Ботевграде

Определились детали серии «Реала» с «Хапоэлем» в рамках Евролиги.

Серия 1/4 плей-офф между испанским «Реалом » и израильским «Хапоэлем Тель-Авив » столкнулась с целым рядом сложностей из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Правительство Испании дало разрешение на посещение домашних матчей мадридского клуба после снижения уровня угрозы. Игры смогут посетить обладатели сезонных абонементов.

Ответные матчи «Хапоэля» будут проводиться в Ботевграде. Израильский клуб не успел забронировать арену в Софии и вынужден был искать альтернативную площадку.