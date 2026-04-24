«Реал» пустит болельщиков на трибуны в Мадриде в серии с «Хапоэлем», ответные игры пройдут в Ботевграде

Определились детали серии «Реала» с «Хапоэлем» в рамках Евролиги.

Серия 1/4 плей-офф между испанским «Реалом» и израильским «Хапоэлем Тель-Авив» столкнулась с целым рядом сложностей из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Правительство Испании дало разрешение на посещение домашних матчей мадридского клуба после снижения уровня угрозы. Игры смогут посетить обладатели сезонных абонементов.

Ответные матчи «Хапоэля» будут проводиться в Ботевграде. Израильский клуб не успел забронировать арену в Софии и вынужден был искать альтернативную площадку.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
Материалы по теме
Определилась вся сетка плей-офф Евролиги, «Монако» стал последним участником
24 апреля, 19:53Фото
Брайант, Франсиско, Милутинов, Монтеро и Везенков – в первой символической сборной Евролиги-2025/26
24 апреля, 19:33Фото
Правительство Испании определяется с разрешениями на домашний матч «Реала» с «Хапоэлем», клуб хочет как минимум пустить на трибуны 8000 обладателей абонементов
23 апреля, 12:07
Рекомендуем
Главные новости
Фил Джексон предложил расширить площадку и сделать единую 3-очковую линию для улучшения баскетбола НБА
6 минут назад
Франц Вагнер повредил икроножную мышцу, игроку предстоит МРТ
9 минут назад
«Рокетс» нацелены на звездное усиление в межсезонье. В списке техасцев Ленард, Адетокумбо и Эмбиид (The Ringer)
19 минут назад
НБА. Первый раунд плей-офф. Трипл-дабл Йокича (27+12+16) помог «Денверу» сократить отставание в серии с «Миннесотой» (2-3), «Орландо» победил «Детройт» и упрочил лидерство (3-1)
26 минут назад
Тобайас Харрис после поражения от «Орландо»: «Все сводится к борьбе за подборы и аккуратному обращению с мячом. Во всех проигрышах эти аспекты у нас хромали»
34 минуты назад
Маркус Смарт и Люк Кеннард оштрафованы за критику судейства
49 минут назад
Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко, «Оклахома» закрыла серию против «Финикса» с сухим счетом (4-0)
54 минуты назадВидео
Десмонд Бэйн о поддержке Морэнта и Джексона с трибуны: «Особенный момент. Это многое для меня значит»
сегодня, 04:59
На драфт НБА досрочно заявилось наименьшее количество игроков с 2003 года
сегодня, 04:48
Джамал Кэйн воткнул сверху через Джейлена Дюрена
сегодня, 04:47Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Скворцов о выходе Ищенко на драфт НБА: «Это шикарный инфоповод. Если бы он объявил об этом после окончания сезона, было бы не так интересно»
вчера, 21:03
Самсон Руженцев: «В первой четверти «Енисей» дал отпор, красноярцам нечего терять»
вчера, 20:47
Томислав Томович: «Парма» – команда с характером, но характер есть и у нас. Горжусь тем, как мы переломили ситуацию»
вчера, 20:35
Чемпионат Турции. 33 очка Айзейи Майлза помогли «Меркезефенди» обыграть «Мерсин»
вчера, 20:26
Йовица Арсич после разгрома от ЦСКА: «Надеюсь, в следующих матчах покажем баскетбол более высокого уровня»
вчера, 20:04
Роман Скворцов: «Возвращение Даниила Касаткина – одно из главных событий баскетбольного года»
вчера, 19:29
Андреас Пистиолис: «Плей-офф – наше время, мы это уже доказывали неоднократно»
вчера, 19:15
Владислав Трушкин о серии против УНИКСа: «Нужно биться за каждый сантиметр паркета и отдавать 110%»
вчера, 18:56
Адриатическая лига. КРКА разобрался с «Веной», «Студентски центар» обыграл «Задар»
вчера, 18:42
Анастасия Косу признана MVP плей-офф Премьер-лиги-2025/26
вчера, 18:40
Рекомендуем