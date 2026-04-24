Виктор Вембаньяма провел бросковую тренировку и проходит необходимые тесты в рамках протокола по сотрясениям мозга

Виктор Вембаньяма попытается получить разрешение на игру в 3-м матче.

Виктор Вембаньяма пытается получить разрешение медиков на участие в 3-м матче с «Портлендом » при счете в серии – 1-1.

Вембаньяма проходит необходимые процедуры по протоколу по сотрясениям мозга. Ему необходимо пройти неврологическое тестирование, а также показать поведение организма при длительной нагрузке.

Француз прилетел с командой в Портленд и принял участие в бросковой тренировке. Инсайдер Шэмс Чарания не исключает его выход в предстоящем или 4-м матче.