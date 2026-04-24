  • Виктор Вембаньяма провел бросковую тренировку и проходит необходимые тесты в рамках протокола по сотрясениям мозга
Виктор Вембаньяма провел бросковую тренировку и проходит необходимые тесты в рамках протокола по сотрясениям мозга

Виктор Вембаньяма попытается получить разрешение на игру в 3-м матче.

Виктор Вембаньяма пытается получить разрешение медиков на участие в 3-м матче с «Портлендом» при счете в серии – 1-1.

Вембаньяма проходит необходимые процедуры по протоколу по сотрясениям мозга. Ему необходимо пройти неврологическое тестирование, а также показать поведение организма при длительной нагрузке.

Француз прилетел с командой в Портленд и принял участие в бросковой тренировке. Инсайдер Шэмс Чарания не исключает его выход в предстоящем или 4-м матче.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA on ESPN
У инопланетянена и здоровье наверное не человеческое раз так быстро восстанавливается я после сотряса неделю на койке лежал почти не двигаясь с ноющей башкой
Ответ Ренат Рыбка
У инопланетянена и здоровье наверное не человеческое раз так быстро восстанавливается я после сотряса неделю на койке лежал почти не двигаясь с ноющей башкой
Или голова пустая, или шаолиньская медитация помогла
Ответ Ренат Рыбка
У инопланетянена и здоровье наверное не человеческое раз так быстро восстанавливается я после сотряса неделю на койке лежал почти не двигаясь с ноющей башкой
Или пытается казаться здоровым, как вдрызг пьяные люди пытаются казаться трезвыми, когда их уже выдает и речь, и поведение...
Лучше поберечь его, этот ПТБ и без него пройдут. Ну как минимум на 4 игру надо беречь, а там видно будет.
Ответ Адепт Суперлиги
Лучше поберечь его, этот ПТБ и без него пройдут. Ну как минимум на 4 игру надо беречь, а там видно будет.
Да, в 4-й ещё можно попробовать без него. С другой стороны, на небольших минутах может и поиграть. Чтобы уже расслабиться и отдохнуть получше. Сегодня победа была весьма тяжёлая.
