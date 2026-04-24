Определилась вся сетка плей-офф Евролиги, «Монако» стал последним участником

Евролига представила сетку плей-офф.

«Монако» выбил «Барселону» в заключительном матче стадии плей-ин Евролиги. Клуб получил 8-е место посева и встретится с «Олимпиакосом».

Все пары плей-офф:

«Олимпиакос» – «Монако»

«Реал» – «Хапоэль Тель-Авив»

«Фенербахче» – «Жальгирис»

«Валенсия» – «Панатинаикос»

Плей-офф стартует 28 апреля, игровой день начнется встречей «Фенербахче» – «Жальгирис» в Стамбуле.