Шэмс Чарания: «Остин Ривз постарается сыграть в 3-м матче с «Рокетс», если нет, то в 4-м»
Шэмс Чарания подтвердил возможность возвращения Остина Ривза.
Остин Ривз близок к дебюту в плей-офф. «Лейкерс» начали серию с «Хьюстоном» с двух побед.
«Остин Ривз на пути к площадке. Близок к возвращению после травмы косой мышцы. По моей информации, Ривз попытается принять участие в 3-й игре, если нет, то в 4-й.
Последние несколько дней занимается на площадке. Восстановление идет хорошо, никаких осложнений.
По первоначальным прогнозам он мог пропустить 4-6 недель, но у него все шансы опередить этот график», – поделился инсайдер Шэмс Чарания.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
11 комментариев
А если и в 4-м не сыграет, то в 5-м)
То уже только в 1 матче с Оклой тогда уж.)))
Пока и без него хорошо играют
Шэмс Чарания вместо Воджа это как Папа Эссьеду вместо Алана Рикмана.
про третий матч как то очень оптимистично выглядит учитывая что сначала писали что он вообще на срок дольше Дончича выбыл
Да он не хуже Бена. травма косой мышцы живота как и спина толком не диагностируется, хочет играть играет не хочет нет. Понял что без него не сливают, а наоборот и при таком раскладе контракт все равно по сумме подвисает)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем