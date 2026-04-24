Шэмс Чарания: «Остин Ривз постарается сыграть в 3-м матче с «Рокетс», если нет, то в 4-м»

Шэмс Чарания подтвердил возможность возвращения Остина Ривза.

Остин Ривз близок к дебюту в плей-офф. «Лейкерс » начали серию с «Хьюстоном » с двух побед.

«Остин Ривз на пути к площадке. Близок к возвращению после травмы косой мышцы. По моей информации, Ривз попытается принять участие в 3-й игре, если нет, то в 4-й.

Последние несколько дней занимается на площадке. Восстановление идет хорошо, никаких осложнений.

По первоначальным прогнозам он мог пропустить 4-6 недель, но у него все шансы опередить этот график», – поделился инсайдер Шэмс Чарания .