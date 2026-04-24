Брайант, Франсиско, Милутинов, Монтеро и Везенков – в первой символической сборной Евролиги-2025/26
Определились участники символических сборных Евролиги сезона-2025/26.
Первая сборная: защитник Элайджа Брайант (Хапоэль), Сильвен Франсиско («Жальгирис») и Жан Монтеро («Валенсия»), форвард Саша Везенков («Олимпиакос») и центровой Никола Милутинов («Олимпиакос»).
Вторая сборная: Защиники Кендрик Нанн («Панатинаикос»), Уэйд Болдуин («Фенербахче»), Тайлер Дорси («Олимпиакос») и Тэйлен Хортон-Такер («Фенербахче») и центровой Эди Тавареш («Реал»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
