Паоло Гальбьяти: «Трент Форрест еще ничего не подписывал и понимает, как важно правильно завершить сезон»
Паоло Гальбьяти прокомментировал информацию о Тренте Форресте.
«Баскония» завершила выступление в Евролиге и сосредоточилась на чемпионате Испании. Имя защитника Трента Форреста связывают с «Фенербахче».
«Мы много разговаривали с ним. Он объяснил, что ничего не подписывал. Он остается с командой и понимает, как важно правильным образом завершить сезон», – рассказал главный тренер Паоло Гальбьяти.
Форрест завершил второй сезон в Евролиге с «Басконией», набирая в среднем 10,9 очка, 2,8 подбора и 4,4 передачи за матч.
Команда занимает 4-е место в национальном чемпионате с результатом 19-8.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
