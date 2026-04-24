Паоло Гальбьяти: «Трент Форрест еще ничего не подписывал и понимает, как важно правильно завершить сезон»

Паоло Гальбьяти прокомментировал информацию о Тренте Форресте.

«Баскония » завершила выступление в Евролиге и сосредоточилась на чемпионате Испании. Имя защитника Трента Форреста связывают с «Фенербахче ».

«Мы много разговаривали с ним. Он объяснил, что ничего не подписывал. Он остается с командой и понимает, как важно правильным образом завершить сезон», – рассказал главный тренер Паоло Гальбьяти.

Форрест завершил второй сезон в Евролиге с «Басконией», набирая в среднем 10,9 очка, 2,8 подбора и 4,4 передачи за матч.

Команда занимает 4-е место в национальном чемпионате с результатом 19-8.