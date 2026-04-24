7

Джулиус Рэндл о Руди Гобере: «Мы зовем его драконом, его выступление вдохновляет»

Джулиус Рэндл описал влияние Руди Гобера.

4-кратный DPOY центровой «Миннесоты» Руди Гобер является ключевым элементом успеха «Миннесоты» в нынешнем плей-офф. Команда с 6-го места посева ведет 2-1 в первом раунде против «Денвера».

«Он велик. Настоящий дракон, так мы его называем. Такое редко увидишь. Он хочет доказать, что должен быть 5-кратным DPOY.

Его выступление вдохновляет всю команду в каждом матче. Придает нам уверенность. Он принимает вызов. Нам это нужно, если мы хотим претендовать на титул. И он выдает в каждой игре.

Мне очень нравится быть с ним на площадке», – заключил форвард Джулиус Рэндл.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эндрю Дюковица
logoРуди Гобер
logoМиннесота
logoНБА
logoНБА плей-офф
logoДжулиус Рэндл
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Какой 5 Дпой? Там из тех 4х нужно было пару забрать. Или ему было бы приятнее не получить ни одного голоса в этом году?)
да хоть Горынычем его назовите, только ДИПОЙ ему больше не вручит лига, пришло время раскрутки новых героев... :-)
Ответ Odissey ru
да хоть Горынычем его назовите, только ДИПОЙ ему больше не вручит лига, пришло время раскрутки новых героев... :-)
Не в раскрутке дело. Просто слабее он. Сыграл три игры хорошо и сразу началось)
Ответ Tim Timson
Не в раскрутке дело. Просто слабее он. Сыграл три игры хорошо и сразу началось)
слабее кого? Холгрема? кто кроме здорового Вембы из больших СИЛЬНЕЕ в защите Гобера?
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
