Джулиус Рэндл о Руди Гобере: «Мы зовем его драконом, его выступление вдохновляет»

Джулиус Рэндл описал влияние Руди Гобера.

4-кратный DPOY центровой «Миннесоты» Руди Гобер является ключевым элементом успеха «Миннесоты» в нынешнем плей-офф. Команда с 6-го места посева ведет 2-1 в первом раунде против «Денвера».

«Он велик. Настоящий дракон, так мы его называем. Такое редко увидишь. Он хочет доказать, что должен быть 5-кратным DPOY.

Его выступление вдохновляет всю команду в каждом матче. Придает нам уверенность. Он принимает вызов. Нам это нужно, если мы хотим претендовать на титул. И он выдает в каждой игре.

Мне очень нравится быть с ним на площадке», – заключил форвард Джулиус Рэндл .