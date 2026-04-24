  Пол Пирс: «Дени Авдия выглядит более атлетичной версией Луки Дончича. «Портленд» набирается уверенности с каждой секундой»
Пол Пирс: «Дени Авдия выглядит более атлетичной версией Луки Дончича. «Портленд» набирается уверенности с каждой секундой»

Пол Пирс предвидит проблемы для «Сан-Антонио».

Серия первого раунда между «Сперс» и «Блэйзерс» переместилась в Портленд при равном счете (1-1). Виктор Вембаньяма до сих пор находится в протоколе по сотрясениям мозга.

«Если Вемби пропустит еще какое-то время, эта команда набирается уверенности с каждой секундой.

Дени Авдия не был у меня на радаре, но с Матча всех звезд я начал интересоваться парнем. Он выглядит более скоростной, атлетичной версией Луки Дончича.

Несколько голодных молодых парней. Интересный Шарп. Скут набрал 30.

Когда молодая команда набирается уверенности, может быть прорыв. Они могут выигрывать, пока Вемби нет. Могут довести серию до 7 матчей.

Молодые, дисциплинированные, с хорошим тренером. Знают, кто они такие. Нельзя забывать и о Холидэе. У них есть лидеры», – заключил Пол Пирс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети KG: Certified
Как вообще можно Авдию в одном предложении с Дончичем произносить?
Это ж насколько они там все Луку ненавидят..
А ты сколько секунд игры Авдии видел в этом сезоне?
у Авдии и близко нет магии Луки, нет у него этой легкости
Когда СА включились в защите по полной, и перестали залетать тяжёлые трёхи, этот более лёгкий Дончич как-то совсем потерялся.
Авдия потрясающий баскетболист, его контракт просто идеальный но Дончич просто в другой лиге
