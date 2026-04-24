Даме Сарр не стал выходить на драфт-2026 НБА и продолжит выступление за Дьюк
Даме Сарр останется на студенческом уровне.
19-летний итальянский защитник Даме Сарр, перебравшийся в NCAA из «Барселоны» после конфликта с клубом, не будет выходить на драфт НБА в этом году. Сарр решил продолжить выступление за Дьюк.
Итальянец набирал 6,4 очка, 3,8 подбора и 1,1 передачи в 38 матчах нынешнего сезона, 30 раз выходил в стартовом составе.
Сарр попал в прогноз ESPN и занимал 31-е место, открывая второй раунд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Дьюка
