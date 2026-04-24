«Портленд» поборется за Янниса Адетокумбо

«Блэйзерс» будут широко оценивать возможности на рынке обменов.

Новый владелец «Портленда » Том Дандон обозначил немедленный поворот в сторону побед прямо сейчас и не исключил крупных обменов в ближайшей перспективе.

Издательство The Oregonian сообщает об одном из направлений интереса фронт-офиса.

«Блэйзерс» готовы сделать предложение по Яннису Адетокумбо , если он будет не против продления контракта. Но они не будут ограничиваться бывшим партнером Лилларда», – поделился репортер Билл Орэм.

В составе «Портленда» в данный момент находится не только травмированный бывший одноклубник Адетокумбо, но и защитник Дрю Холидэй, с которым грек взял титул чемпиона НБА .