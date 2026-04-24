«Портленд» поборется за Янниса Адетокумбо
«Блэйзерс» будут широко оценивать возможности на рынке обменов.
Новый владелец «Портленда» Том Дандон обозначил немедленный поворот в сторону побед прямо сейчас и не исключил крупных обменов в ближайшей перспективе.
Издательство The Oregonian сообщает об одном из направлений интереса фронт-офиса.
«Блэйзерс» готовы сделать предложение по Яннису Адетокумбо, если он будет не против продления контракта. Но они не будут ограничиваться бывшим партнером Лилларда», – поделился репортер Билл Орэм.
В составе «Портленда» в данный момент находится не только травмированный бывший одноклубник Адетокумбо, но и защитник Дрю Холидэй, с которым грек взял титул чемпиона НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Oregonian
А больше Дандон и не даст
Даже не важно, Янниса он выловит или кого другого. Это непонимание рынка полное. Соберёт что-нибудь типа как в Финиксе год назад, раздаст все активы, которые нужны, чтобы в команде баланс был, за пару лет останется с командой ниже плей-ин, но без пиков и молодых.
Если просто ввалить сейчас всю молодежь за прокисших звёзд, потолок не вырастет. А вот возможность что-то дальше менять будет потрачена
За поломанного грека и его братьев?
Видит грека - там Дандон
Только братьев на калеку
Не меняет. Вот дандон.