«Портленд» поборется за Янниса Адетокумбо

«Блэйзерс» будут широко оценивать возможности на рынке обменов.

Новый владелец «Портленда» Том Дандон обозначил немедленный поворот в сторону побед прямо сейчас и не исключил крупных обменов в ближайшей перспективе.

Издательство The Oregonian сообщает об одном из направлений интереса фронт-офиса.

«Блэйзерс» готовы сделать предложение по Яннису Адетокумбо, если он будет не против продления контракта. Но они не будут ограничиваться бывшим партнером Лилларда», – поделился репортер Билл Орэм.

В составе «Портленда» в данный момент находится не только травмированный бывший одноклубник Адетокумбо, но и защитник Дрю Холидэй, с которым грек взял титул чемпиона НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Oregonian
Лилард сходил в гости и пригласил к себе Янниса
Чувствуется вайб прошлогоднего Финикса
Ответ Дмитрий Нарыжный
Чувствуется вайб прошлогоднего Финикса
Там хотя бы деньгами швыряли. А тут копейки по углам собирают.
Вот для чего на майках экономят
Вряд ли Адетокунбо захочет продлеваться на минималку
А больше Дандон и не даст
одно но - Дандон братьев не примет явно
сначала мы к вам, потом вы к нам
Только у Блэйзерс нормальная траектория развития наметилась, Дандон их сейчас закопает.
Даже не важно, Янниса он выловит или кого другого. Это непонимание рынка полное. Соберёт что-нибудь типа как в Финиксе год назад, раздаст все активы, которые нужны, чтобы в команде баланс был, за пару лет останется с командой ниже плей-ин, но без пиков и молодых.
Ответ Jerry Rodrogha
Только у Блэйзерс нормальная траектория развития наметилась, Дандон их сейчас закопает. Даже не важно, Янниса он выловит или кого другого. Это непонимание рынка полное. Соберёт что-нибудь типа как в Финиксе год назад, раздаст все активы, которые нужны, чтобы в команде баланс был, за пару лет останется с командой ниже плей-ин, но без пиков и молодых.
И какой же потолок с Авдией, Шарпом, Камара и Клинганом? Второй раунд, если повезёт?
Ответ vakhtanginho
И какой же потолок с Авдией, Шарпом, Камара и Клинганом? Второй раунд, если повезёт?
Вопрос не потолка, а нормального развития, с умом.
Если просто ввалить сейчас всю молодежь за прокисших звёзд, потолок не вырастет. А вот возможность что-то дальше менять будет потрачена
Ога, во второй то раз связка Дэйм - Яннис обязательно сработает! Особенно при поддержке Авдии, которого элитным шутером назвать проблематично
Он хочет отдать Авдия?
За поломанного грека и его братьев?
Ехал грека через реку
Видит грека - там Дандон
Только братьев на калеку
Не меняет. Вот дандон.
