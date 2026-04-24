Деррик Уайт об игре в Филадельфии: «Строители обложили нас по пути к автобусу, веселая атмосфера»

«Бостон» готов к недружелюбной атмосфере.

«Филадельфия » лишила «Бостон » преимущества домашней площадки, серия переместилась на арену «Сиксерс» при равном счете – 1-1. В последний раз команды встречались в плей-офф в 2023 году, тогда «Селтикс» взяли верх в 7 матчах.

Защитник Деррик Уайт готов к недружелюбному отношению.

«Все нормально, сегодня шли к автобусу, и строители обложили нас по дороге. Мы знаем, чего ожидать здесь. У нас было много важных матчей на этой арене. Веселая атмосфера», – пожал плечами Уайт.