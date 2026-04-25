  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. Первый раунд плей-офф. 29 очков и 13 подборов Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» одолеть «Хьюстон» после овертайма, 27 очков и 10 подборов Дилана Харпера обеспечили «Сан-Антонио» победу над «Портлендом»
488

Сегодня прошли три матча первого раунда плей-офф НБА.

«Хьюстон» уступил «Лейкерс» после овертайма (108:112). На счету звезды «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса 29 очков, включая трехочковый, сравнявший счет за 13 секунд до конца четвертой четверти, а также 13 подборов (10 из 22 с игры, 4 из 9 из-за дуги, 5 из 6 с линии).

«Портленд» проиграл «Сан-Антонио» (108:120), в составе которого отсутствовал звездный центровой Виктор Вембаньяма. Новичок «Сперс» Дилан Харпер принес своей команде 27 очков (22 во второй половине) и 10 подборов при 9 из 12 с игры, 4 из 5 трехочковых и 5 из 6 штрафных.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Бостон» ведет в серии – 2-1.

«Лейкерс» ведут в серии – 3-0.

«Сан-Антонио» ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoНБА
logoЛейкерс
logoНБА плей-офф
logoСан-Антонио
logoБостон
logoХьюстон
logoФиладельфия
logoПортленд
результаты
488 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну что, как заведено, обо всем по порядку.
Смотреть сегодня буду - как обычно - дома, на Плющихе, на афганском ковре 4x3, который куплен давным-давно и лежал у нас в гостиной всегда. Если вдруг сгонят с ковра (такое бывает), устроюсь на лежанке MIDWEST Ombre 102х69 см мокко, купленной за 7650 р. в «Бетховене» за углом. Ничего, удобная.  Аппарат - самсунг, не знаю какой модели - хозяйка купила пару лет назад в м-видео за 140К. Сгодится - ухмылки Тони Бразерса, по крайней мере, разглядеть можно на нем весьма дчетко.
Перед играми планирую основательно заправиться. Сегодня, как и всегда в последнее время, заправляться буду сухим кормом Hills Diet z/d для собак с пищевой непереносимостью. Берется он на wb по 6,5K за 3 кг. Перевели меня на эту гадость совсем недавно. Понятно - второй десяток - не шутка. Ветеринарша, помню, долго меня вертела, а потом как выпалит: всё, теперь только сушка, да еще и диетическая. Я в тот вечер расстроился и с кухонного стола 800 г. парной говяжей вырезки (с Дорогомиловского) с горя слямзил. Ох и хорошо же мне было. Ох! Хоть и огреб я люто, заснул на середине афганского. Лето снилось, дача… Проснулся ночью поздней, миннесота со шпорами еще рубились так славно. Фокс тогда зарешал. Простила, кстати, меня - почти сразу.
Для перерывов и таймаутов припасена косточка 8 in 1 Delights beef L - из того же «Бетховена» за 1,2К. Славная вещь, смело всем рекомендую. Третий день ее фигачу, между прочим.
Перед просмотром, разумеется, погуляю. Народ у нас во дворе зело баскетбольный, особенно, когда начинается постсезон. Из всех моих знакомых полностью не в теме только три йоркширских недоразумения, да одна пуделиха, а остальные - нормально шарят. В последнее время, конечно, все очень переживают из-за того, что угасает Уэстбрук - наш любимый игрок.  Понятно, почему его любим: страсть, порыв, «цель увидел - пошел». Наш пес. Вообще, у него и команда когда-то была песья, славная, когда там играли и Расс, и Кендрик, и Серега, и Адамс(!!!). Правда, был там один - чересчур уж кошачий. Убёг он потом от них сильно нехорошо.
Народ наш болеет - кто-за кого. Служебные, в основном, за Оклу - дисциплина, говорят, мощь. За Детройт тоже. Охотничьи - за братьев Томпсонов, Амена и Осара.  Оно и понятно. Декоративные, как ни странно, тоже за оклу. Видимо, из-за нарядов шга, хотя поди их разбери. Мопсы вообще любят Бобби Портиса, типа имя хорошее и глаза красивые. А я что - я не против.
Наша беспородная братия топит за разных талантливых и упорных ребят, низко выбранных на драфте или вообще не выбранных. Думаю, вам примерно понятно, за кого я.
А вот среди бесхозяйной дворовой шпаны много фанатов Брукса, Беверли, Дрея. Ну, не знаю. Я лично вижу в их подлостях много кошачьего. Наше-то главное кредо какое - честь! А бесхозяйные на эти мои рассуждения предъявляют: зажрался, говорят, на хозяйских-то харчах. Эх.
За кого хозяйка в этом году, я въехать не могу. Раньше всегда была за гсв. Умный баскет, умный баскет… А я вот не очень это понимаю. Пуляют-пуляют - дуракаваляние это. Хотя не могу не переживать за хозяйкиного кумира Стэфа Карри. Ну как можно не болеть за игрока, который, как и мы, любит грызть всякие штуки? Я вот, например, тоже планирую (если не забуду), прихватить на прогулку Petstages Dogwood игрушка для собак палочка деревянная средняя, купленная в том же «Бетховене» за 1.4К. Погрызу на ходу.
Сегодня буду за Макси и Полужоржа.
Всем самого лучшего настроения)
Ответ Дама из Сан-Антонио
Что этот спортивный комментарий делает на нашем квадроберском сайте?
Ответ Дама из Сан-Антонио
О, новый уровень постиронии, уважаемо
Леброн после такого рубилова, после овертайма, дал интервью длинное, и побежал еще в раздевалку легкой трусцой. Невероятный атлет
Все забыли что ролевики когда играют с Леброном могут выдавать топ игры , топ плей-офф, даже Мозгов был великолепен и получил большой контракт , читсто командый игрок и лидер. Леброн Король , Смарт тащит , лучший .
Смарт с Леброном по 45 минут. Отличная молодежь у ЛАЛ подрастает, должны в следующих сезонах пошуметь, а пока опыт таких серий бесценен
Кстати, а без 5 очков Бронни со 100% эффективностью никакой победы бы не было
Уже в который раз доказал что полностью заслуженно является игроком НБА
«Отсутствие Луки и Ривза - это слишком для Леброна. Лейкерс вылетят в пяти. Возможно, их вынесут в сухую» - Стивен Эй Смит

У Смита снова красный нос отпал 🤡
Ответ Proper Chels
Так он давал прогноз, когда Дюрант был здоров) Кто знает, как бы сложилась история , если бы в первой игре был Дюрант? эти же все погоны даются — исходя из того что главная суперзвезда здоров.. Вон вемби нет и у сперс проблемы ))
Ответ киберсамурай
Да, Дюрант, как известно, делает любую команду безоговорочным фаворитом в любом плей-офф противостоянии.

Вообще, когда я вижу Кей Ди, мне всегда дико обидно за Мело, потому что если бы Дюрант в один момент не оказался в Уорриорз, на него бы смотрели так же, но претензия бы была к худобе и отсутствии жены.

Зато если бы Мело оказался в Хит образца Уэйд-Леброн-Бош - про него бы говорили «один из лучших скореров в истории, против которого невозможно защищаться».
Леброн глыба, это понятно!
Но меня больше поражает его мотивация его желание победить, ну он вот сделал две потери, но вернулся и забил на равенство.
В овертайме за каждый подбор борется, перехватывает, просто респект
Отдача просто бешеная
Ответ lopek
Леброн на дикой само отдаче провел матч, как он прыгнул на мяч в зарубу после того как выбил у Шенгюна мяч из рук, получил даже повреждение. Крутой матч в его исполнении
Ответ risend
он и прошлый матч так играл
я просто в шоке
на чем же он сидит, интересно)
Бронни (даже без попаданий) - прекрасная защита в свои 5 минут.
Но заслон отца сыну на трёху и аллеуп - отдельная песня!
Тари Исон (ХР) - 46 минут, 5 очков
Бронни Джеймс - 9 минут, 5 очков ))))
Маркус настолько крутой и самоотверженный баскетболист, не знаю с каким сердцем его когда-то обменяли из Бостона, думаю для болельщиков это была очень большая потеря. Пелинка подтянул идеального ролевика для ЛАЛ, надеюсь Смарт наконец получит достаточно внимания - этот трудяга заслуживает настоящего признания.
Ответ Неназванный эксперт
да я и говорю, стивенс иуда, нельзя было маркуса трогать. но тут он гений у местной флоры
Ответ RayAllen20
Так Бостон гайки взял после этого. Это ничто не перевесит
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
