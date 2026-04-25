НБА. Первый раунд плей-офф. 29 очков и 13 подборов Леброна Джеймса помогли «Лейкерс» одолеть «Хьюстон» после овертайма, 27 очков и 10 подборов Дилана Харпера обеспечили «Сан-Антонио» победу над «Портлендом»

Сегодня прошли три матча первого раунда плей-офф НБА.

«Хьюстон » уступил «Лейкерс» после овертайма (108:112). На счету звезды «Лос-Анджелеса» Леброна Джеймса 29 очков, включая трехочковый, сравнявший счет за 13 секунд до конца четвертой четверти, а также 13 подборов (10 из 22 с игры, 4 из 9 из-за дуги, 5 из 6 с линии).

«Портленд » проиграл «Сан-Антонио» (108:120), в составе которого отсутствовал звездный центровой Виктор Вембаньяма. Новичок «Сперс» Дилан Харпер принес своей команде 27 очков (22 во второй половине) и 10 подборов при 9 из 12 с игры, 4 из 5 трехочковых и 5 из 6 штрафных.

«Бостон» ведет в серии – 2-1.

«Лейкерс » ведут в серии – 3-0.

«Сан-Антонио» ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.