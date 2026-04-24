Пол Пирс о провале «Денвера»: «Бывает, достается от ремня или тапка, их отшлепали проводом»

Пол Пирс посмеялся над поражением «Наггетс».

«Денвер » уступает 1-2 «Миннесоте» в серии первого раунда плей-офф. Форвард Джейден Макдэниэлс вызывающе отозвался о соперниках перед 3-м матчем, «Наггетс» не смогли отыграться в гостях.

«Ощущение было, как будто у тебя неприятности, и мама по пути домой в машине говорит, что надерет тебе задницу. И ты сидишь в ожидании.

И бывают разные уровни наказания. Это может быть ремень. Тапок или ботинок. Потом хворостина. И, наконец, провод. Им досталось именно от провода», – пошутил Пол Пирс .