Пол Пирс о провале «Денвера»: «Бывает, достается от ремня или тапка, их отшлепали проводом»
Пол Пирс посмеялся над поражением «Наггетс».
«Денвер» уступает 1-2 «Миннесоте» в серии первого раунда плей-офф. Форвард Джейден Макдэниэлс вызывающе отозвался о соперниках перед 3-м матчем, «Наггетс» не смогли отыграться в гостях.
«Ощущение было, как будто у тебя неприятности, и мама по пути домой в машине говорит, что надерет тебе задницу. И ты сидишь в ожидании.
И бывают разные уровни наказания. Это может быть ремень. Тапок или ботинок. Потом хворостина. И, наконец, провод. Им досталось именно от провода», – пошутил Пол Пирс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Похоже, детство у ПолуПирса было непростое.
В следующем матче их отшлепают шлангом от стиральной машинки
Ну у тебя и фантазии. Следом будет Никола попал под лошадь?)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем