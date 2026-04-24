Кевин Гарнетт о «Голден Стэйт»: «Увидел их объятья и понял, что все кончено»

Кевин Гарнетт заявил о конце эры «Уорриорз».

«Голден Стэйт» вылетел в плей-ин. Стив Керр, Стеф Карри и Дрэймонд Грин обнялись после матча.

«У меня был такой момент. Увидел их объятья, и это напомнило мне обо мне, Пирсе и Доке Риверсе, сразу понятно, что все кончено.

Это негласное понимание, которое мы все разделяем, на ощущениях. Мы видим конец эры. Как это было со всеми любимыми Филом Джексоном, Джорданом, Родманом и Пиппеном и Керром.

Берд, Макхэйл и Пэриш. Команды Кобе, Уэйда, Дирка.

Но у «Голден Стэйт» особенное положение. Они действительно создали эту новую эру вокруг себя, воплотили в себе новый стиль баскетбола», – заключил Гарнетт на своем подкасте.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
3 комментария
Это была славная охота
эх, как вчера помню тот момент в серии против Майами😭
Шпоры могли каждый год обниматься, а потом тем же составом сделали в 13-14м два таких похода, которые обязаны были двумя гайками закончиться. А могли и вообще новую династию открыть заново , если бы не дурачок один и грузинский чудак на букву М)
