Трансляции матчей плей-офф НБА на NBC стали рекордными по аудитории с 1994 года
NBC успешно вернулся к сотрудничеству с НБА.
Телеканал NBC возобновил трансляции НБА с сезона-2025/26. Первый плей-офф подарил платформе рекордные цифры просмотров.
Средняя аудитория в первых 6 матчах, показанных телеканалом, составила 4,9 миллиона в США. Это лучший подобный показатель с 1994 года для всех партнеров лиги.
Первый матч «Сперс» против «Блэйзерс» пока что лидирует по аудитории в нынешнем плей-офф, со средним количеством в 5,7 миллиона зрителей.
Вторая встреча «Лейкерс» с «Рокетс» стала самой просматриваемой второй игрой первого раунда с 2011 года (5,2 миллиона зрителей в среднем).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: NBC Sports
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну ПО реально пока хороший. Всё понятно только у Оклы, да и там Джей-даб вылетел
Первый плей-офф Вембаньямы. И, возможно, последний Леброна🏀
