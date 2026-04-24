Трансляции матчей плей-офф НБА на NBC стали рекордными по аудитории с 1994 года

NBC успешно вернулся к сотрудничеству с НБА.

Телеканал NBC возобновил трансляции НБА с сезона-2025/26. Первый плей-офф подарил платформе рекордные цифры просмотров.

Средняя аудитория в первых 6 матчах, показанных телеканалом, составила 4,9 миллиона в США. Это лучший подобный показатель с 1994 года для всех партнеров лиги.

Первый матч «Сперс» против «Блэйзерс» пока что лидирует по аудитории в нынешнем плей-офф, со средним количеством в 5,7 миллиона зрителей.

Вторая встреча «Лейкерс» с «Рокетс» стала самой просматриваемой второй игрой первого раунда с 2011 года (5,2 миллиона зрителей в среднем).