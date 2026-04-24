«Это копейки, потраченное время, минимум 250». Айзейя Томас отказался сыграть с ютубером за приз в 25000 долларов
Айзейе Томасу предложили сыграть 1 на 1.
Ютубер и игрок 1 на 1 Мэтт Киатипис заявил на своем подкасте, что Айзейя Томас боится сыграть с ним. Медиаплатформа Underdog предложила приз в 25000 долларов победителю встречи 37-летнего баскетболиста и интернет-знаменитости.
«За игру с любым ютубером мне нужно минимум 250000. Это просто трата моего времени. Как и с любым мазафакером, который предлагает 1 на 1.
Мне платили, чтобы я уничтожил вашего любимого игрока, а не занимался подобным дерьмом. Уважайте мое время. Это копейки», – отозвался Томас в соцсетях.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Айзейи Томаса
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
250000 в день - это ЗП игрока с контрактом 33+ млн. в год. Он столько даже в прайме не получал.