«Это копейки, потраченное время, минимум 250». Айзейя Томас отказался сыграть с ютубером за приз в 25000 долларов

Айзейе Томасу предложили сыграть 1 на 1.

Ютубер и игрок 1 на 1 Мэтт Киатипис заявил на своем подкасте, что Айзейя Томас боится сыграть с ним. Медиаплатформа Underdog предложила приз в 25000 долларов победителю встречи 37-летнего баскетболиста и интернет-знаменитости.

«За игру с любым ютубером мне нужно минимум 250000. Это просто трата моего времени. Как и с любым мазафакером, который предлагает 1 на 1.

Мне платили, чтобы я уничтожил вашего любимого игрока, а не занимался подобным дерьмом. Уважайте мое время. Это копейки», – отозвался Томас в соцсетях.