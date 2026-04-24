Даррин Питерсон (2-й в прогнозе ESPN) объявил об участии в драфте-2026

Даррин Питерсон вышел на драфт.

Разыгрывающий Канзаса Даррин Питерсон (19 лет, 196 см) объявил об участии в драфте-2026 НБА. Защитник начинал сезон в качестве главного претендента на 1-й номер драфта, но уступил позицию Эй Джей Дибанце из-за преследовавших его мышечных травм.

Питерсон набирал 20,2 очка и 4,2 подбора в своем дебютном сезоне на студенческом уровне.