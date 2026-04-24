20-летний немецкий разыгрывающий Джек Кайл из «Альбы» оценит свои шансы на драфте-2026 НБА

Джек Кайл объявил об участии в драфте НБА.

20-летний разыгрывающий «Альбы» Джек Кайл провел успешный год и стал самым результативным в команде в Лиге чемпионов, набирая 11,9 очка, 4,1 передачи, 2,9 подбора и 1,1 перехвата в среднем. В предыдущем сезоне Кайл выступал за «Мегу».

Немец оценит свои шансы на драфте-2026 НБА , но может оказаться и в Гонзаге в следующем сезоне в случае незначительного интереса.

Кайл выступал за молодежные сборные на каждом этапе карьеры и помогает взрослой национальной команде в отборочных турнирах. На его счету 4 матча в квалификации к чемпионату мира-2027 с 11,3 очка и 5 передачами в среднем.