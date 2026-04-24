ЦСКА вспомнит победу в Евролиге-2005/06 на праздничном мероприятии в «Мегаспорте» 14 мая

ЦСКА отпразднует памятную дату.

14 мая ЦСКА проведет мероприятие в честь победы в Евролиге-2006. 

Участие в празднике подтвердил целый ряд авторов победы.

  • №4 разыгрывающий Теодорос Папалукас

  • №5 форвард Никита Курбанов

  • №6 форвард Сергей Панов, капитан команды

  • №7 атакующий защитник Василий Заворуев

  • №8 форвард/центровой Матьяж Смодиш

  • №11 защитник/форвард Захар Пашутин

  • №14 центровой Алексей Саврасенко

  • №15 центровой Анатолий Каширов

  • Главный тренер – Этторе Мессина

  • Тренер – Евгений Пашутин

Встреча пройдет в «Мегаспорте». Официальная часть мероприятия стартует в 19:30. Владельцы абонементов плей-офф смогут пройти бесплатно.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ЦСКА
