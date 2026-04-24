ЦСКА вспомнит победу в Евролиге-2005/06 на праздничном мероприятии в «Мегаспорте» 14 мая

ЦСКА отпразднует памятную дату.

14 мая ЦСКА проведет мероприятие в честь победы в Евролиге-2006.

Участие в празднике подтвердил целый ряд авторов победы.

№4 разыгрывающий Теодорос Папалукас

№5 форвард Никита Курбанов

№6 форвард Сергей Панов, капитан команды

№7 атакующий защитник Василий Заворуев

№8 форвард/центровой Матьяж Смодиш

№11 защитник/форвард Захар Пашутин

№14 центровой Алексей Саврасенко

№15 центровой Анатолий Каширов

Главный тренер – Этторе Мессина

Тренер – Евгений Пашутин

Встреча пройдет в «Мегаспорте». Официальная часть мероприятия стартует в 19:30. Владельцы абонементов плей-офф смогут пройти бесплатно. Билеты можно приобрести здесь .