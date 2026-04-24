ЦСКА вспомнит победу в Евролиге-2005/06 на праздничном мероприятии в «Мегаспорте» 14 мая
14 мая ЦСКА проведет мероприятие в честь победы в Евролиге-2006.
Участие в празднике подтвердил целый ряд авторов победы.
№4 разыгрывающий Теодорос Папалукас
№5 форвард Никита Курбанов
№6 форвард Сергей Панов, капитан команды
№7 атакующий защитник Василий Заворуев
№8 форвард/центровой Матьяж Смодиш
№11 защитник/форвард Захар Пашутин
№14 центровой Алексей Саврасенко
№15 центровой Анатолий Каширов
Главный тренер – Этторе Мессина
Тренер – Евгений Пашутин
Встреча пройдет в «Мегаспорте». Официальная часть мероприятия стартует в 19:30. Владельцы абонементов плей-офф смогут пройти бесплатно. Билеты можно приобрести здесь.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ЦСКА
