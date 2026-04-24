Дарко Раякович: «Ничего не удивляет меня в случае Скотти Барнса. Сегодня он сделал все для нас»

«Торонто» открыл счет в серии с «Кэвс» усилиями Скотти Барнса.

Форвард «Рэпторс» Скоти Барнс установил новые личные рекорды по очкам (33) и передачам (11) в плей-офф в победной встрече с «Кливлендом », а также сыграл важнейшую роль в обороне против Джеймса Хардена и Донована Митчелла .

«Ничего не удивляет меня в случае Скотти. Сегодня он сделал все для нас», – лаконично объяснил его вклад главный тренер Дарко Раякович .

«Мы сразу вышли с позитивным настроем, голодные, жадные до побед. Готовы были на все. Все отличились сегодня. Это признак нашей стойкости.

Харден и Митчелл – очень талантливые «скореры». Столько разных навыков: степ-бэки, изоляции, проходы к кольцу, выходы на линию штрафных. Остается только действовать плотно в защите, использовать свой атлетизм. Выкладываться. И мы все отлично помогали друг другу в этот раз», – поделился Барнс.