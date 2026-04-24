  • Стивен Эй Смит: «У «Нью-Йорка» будет новый главный тренер, если они проиграют эту серию, несколько игроков покинут команду, при Тибодо такого не было»
Стивен Эй Смит: «У «Нью-Йорка» будет новый главный тренер, если они проиграют эту серию, несколько игроков покинут команду, при Тибодо такого не было»

Стивен Эй Смит был в бешенстве после второго поражения «Никс».

«Нью-Йорк» уступает 1-2 в серии первого раунда плей-офф с «Атлантой». Финалист Востока прошлого сезона сменил главного тренера Тома Тибодо, рассчитывая выйти в финал в этом году и побороться за титул.

«В Нью-Йорке будут перемены. Будет новый главный тренер, если они не выиграют эту серию. Несколько игроков покинут команду. Только попробуйте слить эту серию. Кучка жалких засранцев.

Меня тошнит от этого зрелища, выводит из себя. 6 матчей с «Атлантой» в этом году. 4 из них свелись к одному владению. «Хоукс» попадают 60% с игры в заключительных четвертях в последних встречах, «Никс» – 30 с чем-то. Как это происходит? Такого не было, когда Том Тибодо руководил командой. Именно так, Майк Браун.

Микэл Бриджес – медовый месяц закончился. Хватит. Мы отдали 5 пиков первого раунда за такую игру? Не против «Бостона», «Кливленда», «Детройта» или «Оклахомы». Против «Хоукс». Нули, баранки.

4 потери, 3 попытки с игры, 2 передачи, 1 подбор, 0 очков, перехватов и блок-шотов. За это мы отдали 5 пиков?! Поэтому у нас сейчас нет в команде Янниса Адетокумбо?!

Две игры до финала в прошлом году. Никто не просил увольнять Тома Тибодо, но они это сделали. Потому что игрокам он казался слишком жестким и упрямым», – взорвался обозреватель ESPN Стивен Эй Смит.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
Бедолаги Стивен Эй и Спайк Ли на своём веку чемпионства Никс не увидят
Ответ ВладиславМартынов
Бедолаги Стивен Эй и Спайк Ли на своём веку чемпионства Никс не увидят
Спайк Ли уже дважды видел, как и Стивен Эй Смит теоретически тоже, если уже понимал что к чему и баскет смотрел
Ответ Sm0k1n
Спайк Ли уже дважды видел, как и Стивен Эй Смит теоретически тоже, если уже понимал что к чему и баскет смотрел
я знаю, я про новое, которого они так долго ждут
Зато не одного матча не пропустил! Наш Мигель айрон мэн!
Ответ Serge Mikz
Зато не одного матча не пропустил! Наш Мигель айрон мэн!
Мигель, который *Вы в Танцах*?
