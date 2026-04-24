Спортивный агент Остин Браун отказался претендовать на должность во главе фронт-офиса «Чикаго»

Остин Браун не будет участвовать в борьбе за позицию в «Буллз».

Список претендентов на место во главе департамента баскетбольных операций «Чикаго» сократился. Спортивный агент Остин Браун, один из руководителей баскетбольного отдела CAA, отказался претендовать на позицию вице-президента.

Браун был 11-м в списке самых влиятельных американских спортивных агентов прошлого года по версии Forbes. Среди его клиентов Донован Митчелл, О Джи Ануноби и Джарен Джексон.