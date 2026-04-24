Деандре Эйтон: «Лейкерс» поставили задачу защищаться на всех позициях, мне это нравится»

Деандре Эйтон рассказал о серии с «Рокетс».

Центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон набирает 12,5 очка, 8 подборов, 1,5 передачи и 1 блок-шот в среднем в первых двух победных матчах против «Хьюстона».

«Весело, особенно когда команда тебя поддерживает. Защита хорошо работает с учетом наших коммуникаций на площадке, терминологии, которую мы разработали на тренировках, наших схем. Все парни работают над общей задачей.

Последовательные усилия. Говорят об очках второго шанса, но на самом деле шансов может быть куда больше в одном владении.

«Хьюстон» не останавливается. Они всегда продолжают развивать атаку под кольцом, в таких моментах нужно выкладываться. Искать игрока, вытеснять, закрывать владение. И идти в отрыв, все с ощущением крайней необходимости.

«Лейкерс» поставили передо мной задачу защищаться на всех позициях, с первой по пятую, мне это нравится. Уважаю Джей Джей Редика за работу на сборах. Над защитой, разменами, опекой лучших игроков и боллхендлеров.

Нельзя расслабляться, это плей-офф, возможно все, что угодно. Леброн и Джей Джей постоянно призывают к собранности, нам надо отработать на выезде так же, как дома», – заключил центровой.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Lakers Fam
Первый номер драфт, это вам не третий
Эйтон конечно поднял свою ценность в этом ПО. Как минимум 80 на 3 заслужил. Дальше больше
Ответ Адилет Сапаров
Да всего 2 матча то прошло. Для таких разговоров надо серию забрать хотя бы
Ответ armageddon123456
Согласен. Более того, возможно, даже 1 крепкой серии не хватит. Все давно знают, что у Эйтона есть талант и физика. Быть если не звездой, то сильным стартером ему мешает только башка. Но хочется верить в Доминэйтона, сейчас его вклад нужен как никогда.
А потом не понравится после ОКС
