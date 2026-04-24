  • «Ситуация сложная, использую ее для мотивации». Заккари Рисаше полностью выпал из ротации «Хоукс» в плей-офф
«Ситуация сложная, использую ее для мотивации». Заккари Рисаше полностью выпал из ротации «Хоукс» в плей-офф

Заккари Рисаше не участвует в серии с «Нью-Йорком».

Переход в «Атланту» защитника Си Джей Макколлума максимально осложнил положение Заккари Рисаше, который проводит второй сезон в «Атланте», набирая 9,6 очка, 3,8 подбора и 1,1 передачи за 22,4 минуты в среднем.

Рисаше вышел на две минуты в первом проигранном матче плей-офф серии с «Никс», сделав 4 подбора и смазав 3 броска с игры. После этого француз окончательно выпал из ротации и не появляется на площадке. Макколлум является лидером коллектива в двух победных встречах.

«Нельзя унывать из-за того, что ты не контролируешь. Разумеется, ситуация для меня сложная. Но я все еще здесь, использую это для мотивации.

Стараюсь найти в этом преимущество. Трудно, но я стану только еще сильнее», – заключил Рисаше.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
Как это может быть связано если у них позиции совсем разные Макколум РЗ/АЗ а Рисаше ЛФ? Впрочем надеюсь найдёт себе команду если тут не приживется
лучше б Сарра взяли, он хотя бы длинный)
а так, плей-офф ещё ниже обесценивает Рисаше как актив
Куминга его вытеснил. Эффект Куминги и сплав убогого Янга приносит плоды
Запишем в басты, но пока карандашом. Всё-таки, нужно дать второй шанс, пусть попробует показать себя в другой команде
Рисаше идет по стопам худших бастов, не Беннет конечно, но где то рядом
Казалось бы при чем тут Макколлум. Этот бездарь еще в прошлом году ничего не мог
