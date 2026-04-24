«Ситуация сложная, использую ее для мотивации». Заккари Рисаше полностью выпал из ротации «Хоукс» в плей-офф

Заккари Рисаше не участвует в серии с «Нью-Йорком».

Переход в «Атланту» защитника Си Джей Макколлума максимально осложнил положение Заккари Рисаше , который проводит второй сезон в «Атланте», набирая 9,6 очка, 3,8 подбора и 1,1 передачи за 22,4 минуты в среднем.

Рисаше вышел на две минуты в первом проигранном матче плей-офф серии с «Никс», сделав 4 подбора и смазав 3 броска с игры. После этого француз окончательно выпал из ротации и не появляется на площадке. Макколлум является лидером коллектива в двух победных встречах.

«Нельзя унывать из-за того, что ты не контролируешь. Разумеется, ситуация для меня сложная. Но я все еще здесь, использую это для мотивации.

Стараюсь найти в этом преимущество. Трудно, но я стану только еще сильнее», – заключил Рисаше.