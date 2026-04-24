«Виллербан» обозначил намерение остаться в Евролиге в следующем сезоне, статус клуба в турнире под сомнением
«Виллербан» хочет выступать в Евролиге.
По сообщению Eurohoops, «Виллербан» выразил намерение выступить в следующем сезоне Евролиги. Владелец команды Тони Паркер хочет начать карьеру главного тренера в главном клубном турнире Европы, несмотря на активную поддержку проекта НБА.
«Виллербан» не продлил свою 10-летнюю лицензию, его статус в турнире пока под сомнением, некоторых владельцев не устраивает позиция Паркера.
Если французский клуб лишится своей долгосрочной лицензии, главным претендентом на нее будет «Париж».
«Виллербан» был худшей командой Евролиги в прошедшей «регулярке», завершив сезон на последнем месте с показателями 8-30. Команда столкнулась с финансовыми проблемами по ходу чемпионата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
