«Виллербан» обозначил намерение остаться в Евролиге в следующем сезоне, статус клуба в турнире под сомнением

«Виллербан» хочет выступать в Евролиге.

По сообщению Eurohoops, «Виллербан» выразил намерение выступить в следующем сезоне Евролиги. Владелец команды Тони Паркер хочет начать карьеру главного тренера в главном клубном турнире Европы, несмотря на активную поддержку проекта НБА.

«Виллербан » не продлил свою 10-летнюю лицензию, его статус в турнире пока под сомнением, некоторых владельцев не устраивает позиция Паркера.

Если французский клуб лишится своей долгосрочной лицензии, главным претендентом на нее будет «Париж ».

«Виллербан» был худшей командой Евролиги в прошедшей «регулярке», завершив сезон на последнем месте с показателями 8-30. Команда столкнулась с финансовыми проблемами по ходу чемпионата.