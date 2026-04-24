Форвард Нэйт Эмент (8-й в прогнозе ESPN) объявил о выходе на драфт-2026 НБА

Нэйт Эмент примет участие в драфте НБА.

8-й номер в прогнозе ESPN форвард Нэйт Эмент (19 лет, 208 см) объявил об участии в драфте-2026 НБА.

Эмент набирал 16,7 очка, 6,3 подбора, 2,3 передачи и 1 перехват в среднем за Теннесси, реализуя 39,9% бросков с игры и 33,3% из-за дуги, в своем единственном сезоне на студенческом уровне.

Форвард попал во вторую сборную конференции SEC.