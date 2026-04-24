Антон Карданахишвили из «Уралмаша» – MVP апреля в Лиге ВТБ

Единая лига ВТБ назвала MVP апреля.

Последняя награда самому ценному игроку месяца в регулярном сезоне-2025/26 Единой лиги ВТБ досталась разыгрывающему «Уралмаша» Антону Карданахишвили.

В апреле его команда выиграла 4 из 5 матчей, включая победы над УНИКСом (82:74) и «Зенитом» (82:69). Защитник набирал 10 очков, 6,2 передачи и 3,2 подбора в среднем.