«Рейнсдорфы обычно склоняются к тому, с чем знакомы». Мэтт Ллойд из «Миннесоты» является главной целью «Чикаго» в поиске главы фронт-офиса
У «Буллз» есть фаворит на должность во главе баскетбольных операций.
«Чикаго» проводит реорганизацию после увольнения верхушки своего фронт-офиса. Клуб рассматривает ряд кандидатов на должность во главе департамента баскетбольных операций, «Chicago Tribune» назвал фаворита.
Мэтт Ллойд в данный момент является генменеджером «Миннесоты». Управленец начинал карьеру в 1994 году в «Буллз» в качестве видеокоординатора, затем работал в медиаотделе, а позже дорос до директора университетского скаутинга. Ллойд перешел в «Орландо» в 2012 году.
«Рейнсдорфы обычно склоняются к тому, с чем знакомы», – заключила репортер Джулия По.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Chicago Tribune
Чикаго уже давно ничего полезного не проводит, уже лет 15 наверно команда вообще не имеет никаких целей.
Там Тибодо свободен
Ему некогда с этими школьниками возиться
