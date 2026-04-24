«Рейнсдорфы обычно склоняются к тому, с чем знакомы». Мэтт Ллойд из «Миннесоты» является главной целью «Чикаго» в поиске главы фронт-офиса

У «Буллз» есть фаворит на должность во главе баскетбольных операций.

«Чикаго » проводит реорганизацию после увольнения верхушки своего фронт-офиса. Клуб рассматривает ряд кандидатов на должность во главе департамента баскетбольных операций, «Chicago Tribune» назвал фаворита.

Мэтт Ллойд в данный момент является генменеджером «Миннесоты». Управленец начинал карьеру в 1994 году в «Буллз» в качестве видеокоординатора, затем работал в медиаотделе, а позже дорос до директора университетского скаутинга. Ллойд перешел в «Орландо» в 2012 году.

«Рейнсдорфы обычно склоняются к тому, с чем знакомы», – заключила репортер Джулия По.