  • «Рейнсдорфы обычно склоняются к тому, с чем знакомы». Мэтт Ллойд из «Миннесоты» является главной целью «Чикаго» в поиске главы фронт-офиса
«Рейнсдорфы обычно склоняются к тому, с чем знакомы». Мэтт Ллойд из «Миннесоты» является главной целью «Чикаго» в поиске главы фронт-офиса

У «Буллз» есть фаворит на должность во главе баскетбольных операций.

«Чикаго» проводит реорганизацию после увольнения верхушки своего фронт-офиса. Клуб рассматривает ряд кандидатов на должность во главе департамента баскетбольных операций, «Chicago Tribune» назвал фаворита.

Мэтт Ллойд в данный момент является генменеджером «Миннесоты». Управленец начинал карьеру в 1994 году в «Буллз» в качестве видеокоординатора, затем работал в медиаотделе, а позже дорос до директора университетского скаутинга. Ллойд перешел в «Орландо» в 2012 году.

«Рейнсдорфы обычно склоняются к тому, с чем знакомы», – заключила репортер Джулия По.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Chicago Tribune
Джерри Рейнсдорф
Чикаго уже давно ничего полезного не проводит, уже лет 15 наверно команда вообще не имеет никаких целей.
Там Тибодо свободен
Ответ Daff Rogers
Там Тибодо свободен
Ему некогда с этими школьниками возиться
Материалы по теме
Шэмс Чарания: «Билли Донован может возглавить «Нью-Йорк» или «Орландо» в зависимости от их выступления в плей-офф»
22 апреля, 15:44
«Такой уж Билли человек, всегда ставит «Буллз» первыми». Джерри Рейнсдорф прокомментировал уход Донована
22 апреля, 07:59
Билли Донован – главный кандидат на пост главного тренера Северной Каролины
6 апреля, 15:46
Никола Йокич оформил трипл-дабл (27+12+16) и помог «Наггетс» избежать вылета
23 минуты назадВидео
Фил Джексон предложил расширить площадку и сделать единую 3-очковую линию для улучшения баскетбола НБА
37 минут назад
Франц Вагнер повредил икроножную мышцу, игроку предстоит МРТ
40 минут назад
«Рокетс» нацелены на звездное усиление в межсезонье. В списке техасцев Ленард, Адетокумбо и Эмбиид (The Ringer)
50 минут назад
НБА. Первый раунд плей-офф. Трипл-дабл Йокича (27+12+16) помог «Денверу» сократить отставание в серии с «Миннесотой» (2-3), «Орландо» победил «Детройт» и упрочил лидерство (3-1)
57 минут назад
Тобайас Харрис после поражения от «Орландо»: «Все сводится к борьбе за подборы и аккуратному обращению с мячом. Во всех проигрышах эти аспекты у нас хромали»
сегодня, 05:26
Маркус Смарт и Люк Кеннард оштрафованы за критику судейства
сегодня, 05:11
Шэй Гилджес-Александер набрал 31 очко, «Оклахома» закрыла серию против «Финикса» с сухим счетом (4-0)
сегодня, 05:06Видео
Десмонд Бэйн о поддержке Морэнта и Джексона с трибуны: «Особенный момент. Это многое для меня значит»
сегодня, 04:59
На драфт НБА досрочно заявилось наименьшее количество игроков с 2003 года
сегодня, 04:48
Роман Скворцов о выходе Ищенко на драфт НБА: «Это шикарный инфоповод. Если бы он объявил об этом после окончания сезона, было бы не так интересно»
вчера, 21:03
Самсон Руженцев: «В первой четверти «Енисей» дал отпор, красноярцам нечего терять»
вчера, 20:47
Томислав Томович: «Парма» – команда с характером, но характер есть и у нас. Горжусь тем, как мы переломили ситуацию»
вчера, 20:35
Чемпионат Турции. 33 очка Айзейи Майлза помогли «Меркезефенди» обыграть «Мерсин»
вчера, 20:26
Йовица Арсич после разгрома от ЦСКА: «Надеюсь, в следующих матчах покажем баскетбол более высокого уровня»
вчера, 20:04
Роман Скворцов: «Возвращение Даниила Касаткина – одно из главных событий баскетбольного года»
вчера, 19:29
Андреас Пистиолис: «Плей-офф – наше время, мы это уже доказывали неоднократно»
вчера, 19:15
Владислав Трушкин о серии против УНИКСа: «Нужно биться за каждый сантиметр паркета и отдавать 110%»
вчера, 18:56
Адриатическая лига. КРКА разобрался с «Веной», «Студентски центар» обыграл «Задар»
вчера, 18:42
Анастасия Косу признана MVP плей-офф Премьер-лиги-2025/26
вчера, 18:40
