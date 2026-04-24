  • Кевин О′Коннор: «Тяжело верить в «Денвер», пока Йокич не перестанет показывать худшую серию плей-офф в своей карьере»
Кевин О′Коннор: «Тяжело верить в «Денвер», пока Йокич не перестанет показывать худшую серию плей-офф в своей карьере»

О′Коннор считает, что Йокич проводит худшую серию плей-офф в карьере.

Обозреватель Кевин О′Коннор оценил игру лидера «Денвера» Николы Йокича в серии против «Миннесоты».

«Йокич реализовал лишь 5 из 24 трехочковых в серии. Это серьезная проблема для «Денвера».

Йокич попадал 32% из-за дуги после возвращения от травмы в январе. До нее у него было 44%, а в прошлом сезоне – 42%. Какова бы ни была причина такого резкого спада, итог один: трехочковый бросок покинул его уже как несколько месяцев.

Это вредит нападению «Наггетс», потому что «Тимбервулвс» могут играть, отступая от Йокича и перекрывая «краску». Йокич не компенсирует это, так как Руди Гобер также блокирует его каждый раз, когда он оказывается внутри, и Йокич допускает несвойственные ему небрежные передачи. Хуже того, он не справляется и с защитой.

Тяжело верить в «Денвер», пока Йокич не перестанет показывать худшую серию плей-офф в своей карьере», – написал О′Коннор.

За последние два матча Йокич реализовал лишь 15 из 46 бросков и завершил третью игру всего с тремя передачами, что намного ниже его обычного уровня.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница обозревателя Кевина О′Коннора в соцсети X
Если у Гордона снова проблемы со здоровьем, Денверу конец. Относительно обороны всех остальных ребят Макди был прав
Стабильная трёха пропала - это факт, Гобер не боится иной раз оставлять Йокича одного на дуге, а тот не наказывает
Серия выходит очень сложной для Денвера в общем и для Николы конкретно. Есть, видимо, в горах Миннесоты какая-то секретная лаборатория по разработке криптонита против Йокича, уж больно сложные серии у Денвера против волков из года в год получаются. Но, я бы не стал так рано хоронить Денвер, я думаю, что им вполне по силам перевернуть серию в этот раз в свою пользу.
С самого начала кажется, что эта серия дойдет до 7 матча. Кто живее до него дойдет, тот заберет.
Миннесота в 3й игре бросала 26% трехочковых, Денвер 25%. Просто огромная разница. Зато Миннесота резвилась в трехсекундной, как хотела, вот тут уже на самом деле разница.
Да, Денвер почему-то растерянным выглядит в этой серии (первую игру не видел), хотя должны были понимать хорошо, против кого выходят. Ну и Гоберу уважение, из чувака, которого все выцеливают в защите превратился в минивембаньяму. Если Йокич не начнёт попадать дальние/средние, то всё для Денвера будет грустно.
Чувак 4x DPOY. Его все выцеливали в защите ?))) Или это такой жирный рофл ?
Это рофл лиги, которая продолжала давать ему dpoy.
Да там как бы не только Никола, тот же Джамал проваливается
Жамал так всю жизнь играет, сегодня 16 из 20, завтра 4 из 15.
Ничего нового
"оллстар"
