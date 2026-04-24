Кевин О′Коннор: «Тяжело верить в «Денвер», пока Йокич не перестанет показывать худшую серию плей-офф в своей карьере»

О′Коннор считает, что Йокич проводит худшую серию плей-офф в карьере.

Обозреватель Кевин О′Коннор оценил игру лидера «Денвера » Николы Йокича в серии против «Миннесоты».

«Йокич реализовал лишь 5 из 24 трехочковых в серии. Это серьезная проблема для «Денвера».

Йокич попадал 32% из-за дуги после возвращения от травмы в январе. До нее у него было 44%, а в прошлом сезоне – 42%. Какова бы ни была причина такого резкого спада, итог один: трехочковый бросок покинул его уже как несколько месяцев.

Это вредит нападению «Наггетс», потому что «Тимбервулвс» могут играть, отступая от Йокича и перекрывая «краску». Йокич не компенсирует это, так как Руди Гобер также блокирует его каждый раз, когда он оказывается внутри, и Йокич допускает несвойственные ему небрежные передачи. Хуже того, он не справляется и с защитой.

Тяжело верить в «Денвер», пока Йокич не перестанет показывать худшую серию плей-офф в своей карьере», – написал О′Коннор.

За последние два матча Йокич реализовал лишь 15 из 46 бросков и завершил третью игру всего с тремя передачами, что намного ниже его обычного уровня.