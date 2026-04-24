Скут Хендерсон: «Надеемся, что Вембаньяма здоров, чтобы мы могли выйти на площадку и посостязаться»
Хендерсон хочет играть против Вембаньямы.
Разыгрывающий «Портленда» Скут Хендерсон выразил надежду, что центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма сможет сыграть в третьем матче серии.
«Наш план на игру не меняется в зависимости от статуса Вембаньямы. Мы надеемся, что он сыграет. Мы надеемся, что он здоров, чтобы мы могли выйти на площадку и посостязаться», – сказал Хендерсон.
Вембаньяма получил сотрясение мозга в результате удара головой о паркет во второй игре. Его статус на третий матч, который начнется 25 апреля в 5.30 по московскому времени, указан с пометкой «под вопросом».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
у скута правильный майндсет, я думаю для него это очень личное, поэтому топлю в этой серии за портленд