  Скут Хендерсон: «Надеемся, что Вембаньяма здоров, чтобы мы могли выйти на площадку и посостязаться»
Скут Хендерсон: «Надеемся, что Вембаньяма здоров, чтобы мы могли выйти на площадку и посостязаться»

Хендерсон хочет играть против Вембаньямы.

Разыгрывающий «Портленда» Скут Хендерсон выразил надежду, что центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма сможет сыграть в третьем матче серии.

«Наш план на игру не меняется в зависимости от статуса Вембаньямы. Мы надеемся, что он сыграет. Мы надеемся, что он здоров, чтобы мы могли выйти на площадку и посостязаться», – сказал Хендерсон.

Вембаньяма получил сотрясение мозга в результате удара головой о паркет во второй игре. Его статус на третий матч, который начнется 25 апреля в 5.30 по московскому времени, указан с пометкой «под вопросом».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Орландо Санчеза в соцсети X
Вот это достойно сказал.
Пропасть конечно между ними, хотя по молодежи Скут был совсем рядом. Однако оживает и в плей-офф хорош)
Ответ Tim Timson
я думаю, это для него серия жизни, потому что перед драфтом их с вемби вели как топ-2 проспекта и было некое противостояние, после драфта же скут сначала провалился, потом травмировался, а вемби - ну вы сами видели

у скута правильный майндсет, я думаю для него это очень личное, поэтому топлю в этой серии за портленд
Ответ TZZRT
Скуту всегда желал удачи. Конечно не в серии с САС, ну и справедливости ради он уже без Вемби феерил во второй игре. Главное находит себя в лиге, надеюсь с Дэймом не рухнет, тем более Шарп если вернётся полноценно то и ему место нужно искать)
