Скут Хендерсон: «Надеемся, что Вембаньяма здоров, чтобы мы могли выйти на площадку и посостязаться»

Хендерсон хочет играть против Вембаньямы.

Разыгрывающий «Портленда » Скут Хендерсон выразил надежду, что центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма сможет сыграть в третьем матче серии.

«Наш план на игру не меняется в зависимости от статуса Вембаньямы. Мы надеемся, что он сыграет. Мы надеемся, что он здоров, чтобы мы могли выйти на площадку и посостязаться», – сказал Хендерсон.

Вембаньяма получил сотрясение мозга в результате удара головой о паркет во второй игре. Его статус на третий матч, который начнется 25 апреля в 5.30 по московскому времени, указан с пометкой «под вопросом».