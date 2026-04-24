Пол Пирс признал отцовство 2-месячного ребенка, мать которого требует почти 30000 долларов алиментов

Пирс оказался в центре разбирательств по поводу ребенка.

В январе калифорнийка Принцесс Сантьяго подала на легенду «Бостона» Пола Пирса иск об установлении отцовства. Женщина заявила, что экс-игрок НБА является отцом ее 2-месячного ребенка.

Спустя несколько месяцев она также попросила присудить ей единоличную законную опеку и единоличное физическое попечение, ежемесячные алименты в размере 29 811 долларов, а также еще 100 000 долларов на оплату ее юридических услуг.

Она также позаботилась о том, чтобы подчеркнуть огромные заработки Пирса в НБА – утверждая, что он заработал почти 200 миллионов долларов за свою карьеру – в качестве обоснования столь крупной ежемесячной суммы.

Согласно судебным документам, полученным TMZ, легенда «Селтикс» заявил суду, что является биологическим отцом Кинга Рафаэля Сантьяго Пирса. Он попросил о совместном осуществлении законных прав и совместном физическом уходе за ребенком.